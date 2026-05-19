Begoña Gómez admet que va crear una societat per a la seva càtedra
La dona de Sánchez assegura que l’empresa no tenia activitat i sol·licita condemnar les acusacions per "mala fe" i "temeràries"
Cristina Gallardo
La defensa de Begoña Gómez va presentar ahir l’escrit de defensa davant la imputació de quatre delictes de corrupció pels quals el jutge Juan Carlos Peinado pretén portar-la davant d’un tribunal del jurat. Afirma haver tingut activitat universitària fins i tot abans que el seu marit arribés a la presidència del Govern i reconeix alguns fets, com la constitució el novembre del 2023 d’una societat, Transforma TSC, relacionada amb els objectius de la seva càtedra a la Universitat Complutense, si bé "no va tenir cap tipus d’activitat, ni va dipositar comptes anuals, ni va registrar dominis, drets o béns de cap mena".
En l’escrit de defensa, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’advocat de Gómez i exministre de l’Interior Antonio Camacho sol·licita la lliure absolució de la seva clienta perquè els fets que se li imputen no constitueixen "infracció penal" i reclama que, ben al contrari, les acusacions populars sota la direcció lletrada d’Hazte Oír han de ser condemnades en costes per "mala fe" i "temeritat" dels plantejaments. La mateixa petició fa la defensa de la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, també imputada en la causa.
L’escrit inclou la citació de més d’una vintena de testimonis, entre els quals hi ha els empresaris Rosauro Varó i Miguel Escassi, i responsables de la Complutense com el seu rector, Joaquín Goyache.
Sobre la condemna en costes de les acusacions, segons aquesta part han d’incloure els honoraris del mateix Camacho i del procurador. Defensa que la seva acció penal "va ser exercitada i ha sigut mantinguda amb finalitats diferents de la legítima persecució del delicte, la qual cosa ha instrumentalitzat el procés penal com a mecanisme de pressió i de generació de mal reputacional" per a la dona del president del Govern.
El ‘software’
Segons l’escrit de defensa, la col·laboració de Gómez amb la Complutense es va iniciar el 2012, abans que Sánchez tingués cap responsabilitat política. El 2020, Gómez va ampliar la seva activitat amb la càtedra de Transformació Social Competitiva, en la qual se centra la investigació. Dins de la càtedra, es va planejar una plataforma tecnològica digital gratuïta i a nom de la universitat, per a la creació de la qual es va comptar amb el finançament de diverses empreses. "La mateixa universitat va licitar els contractes que feien falta per posar en marxa aquest software", afegeix l’escrit.
Sobre l’empresa Transforma TSC, Gómez reconeix haver-la creat "amb l’objecte social relatiu a l’impuls i promoció de la transformació social competitiva" i que es va inscriure, integrant els objectius de desenvolupament sostenible per a una societat més justa i un planeta sostenible, en el Registre Mercantil l’1 de desembre del 2023. No va tenir mai activitat.
Álvarez i l’empresari Juan Carlos Barrabés van presentar també els seus escrits de defensa per demanar la seva lliure absolució.
Respecte a una altra qüestió judicial, l’advocat Gonzalo Martínez Fresneda va recórrer, en nom de Gómez, contra l’absolució de Pilar Baselga, la historiadora d’art i agitadora que el 2022 li va dir Begoño. El jutge va entendre que no havia quedat acreditada l’existència d’un delicte d’injúries greus. Ara la representació de Gómez reclama que declari que el jutjat d’instància va incórrer en infracció de llei i en un error d’apreciació de la prova i que Baselga sigui condemnada a pagar una multa i indemnitzar la dona de Sánchez amb 20.000 euros.
