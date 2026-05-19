Canvia el Consorci de la Zona Franca
Gabriel Ubieto
En els seus terrenys treballen milers d’empleats d’algunes de les firmes industrials més punteres de Catalunya. Participa o directament organitza congressos pels quals passen anualment centenars de milers de persones. És una entitat centenària, però en els seus quarters generals nien una mica més de 40 empreses emergents que pretenen erigir-se com a futurs campions europeus de la innovació. És el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un promotor econòmic de titularitat pública la governança del qual canviarà el pacte entre el PSC i ERC per a uns nous pressupostos.
Pere Navarro, que va ser durant anys primer secretari del PSC, ocupa ara de manera ininterrompuda des del 2018 el càrrec de delegat especial de la Zona Franca. Aquest és un d’aquests llocs de designació política però en una d’aquestes infraestructures decisives del teixit econòmic i productiu.
És una figura amb ampli marge de govern. Nomena el director (actualment directora) general de l’entitat, una figura clau en la gestió i que avui és Blanca Sorigué. El delegat especial és elegit pel Consell de Ministres, una fet que està previst que continuï sent així, si bé després la seva gestió l’audita i condiciona el ple del Consorci. Allà és on hi haurà canvis.
En aquest organisme hi ha una àmplia representació, des de figures designades des del Govern central, passant per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i les patronals i sindicats més representatius.
El ple ha d’aprovar els comptes i les grans inversions. El presideix sempre l’alcalde de Barcelona, actualment el socialista Jaume Collboni, i el formen un total de 25 membres. D’aquests, vuit són designats pel Govern, quatre els nomena la Generalitat, sis els agents socials i els sis restants els diferents grups municipals amb representació al consistori.
Les votacions en el ple són d’un home i un vot i habitualment els temes generen bastant consens, fins al punt que surten aprovats pràcticament sempre per unanimitat o amb alguna abstenció puntual. No obstant, per reforçar l’autonomia catalana i amb l’objecte de blindar-se davant futurs canvis en el govern estatal, ERC ha pactat augmentar el nombre de representants que es designen des de la Generalitat, en detriment dels que es designen des de l’Estat.
Avui l’home fort del Govern al Consorci és el secretari general d’Empresa i Treball, Pol Gilbert, home de partit del PSC i número 2 del conseller d’Empresa, Miquel Sàmper.
