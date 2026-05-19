Cent milions per climatitzar cent escoles / Ajuntament de Barcelona

Sara González

Barcelona

El pacte del Govern amb ERC inclourà també una inversió de cent milions d’euros per climatitzar fins a un centenar d’escoles en un termini de dos anys. Es tracta d’estendre a tot Catalunya l’anomenat Pla Clima, que ja s’aplica a Barcelona per millorar la qualitat ambiental dels seus 170 centres públics d’educació infantil i primària públics i adaptar-los a l’augment de la temperatura global i a les noves condicions meteorològiques mitjançant sistemes d’aerotèrmia i de renovació mecànica de l’aire. Segons fonts de la negociació, es pretén millorar les condicions de treball tant dels alumnes com de la comunitat educativa, una injecció de recursos que se sumarà als cent milions compromesos perquè els ajuntaments renovin centres antics tenint en compte que el 26,5% de les escoles catalanes es va construir abans de 1960. La sensibilitat de l’assumpte l’evidencia el fet que ni ERC ni els Comuns hagin posat com a condició sine qua non per aprovar els comptes que se satisfacin les reivindicacions dels docents.

