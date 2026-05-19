Cent milions per climatitzar cent escoles
Sara González
El pacte del Govern amb ERC inclourà també una inversió de cent milions d’euros per climatitzar fins a un centenar d’escoles en un termini de dos anys. Es tracta d’estendre a tot Catalunya l’anomenat Pla Clima, que ja s’aplica a Barcelona per millorar la qualitat ambiental dels seus 170 centres públics d’educació infantil i primària públics i adaptar-los a l’augment de la temperatura global i a les noves condicions meteorològiques mitjançant sistemes d’aerotèrmia i de renovació mecànica de l’aire. Segons fonts de la negociació, es pretén millorar les condicions de treball tant dels alumnes com de la comunitat educativa, una injecció de recursos que se sumarà als cent milions compromesos perquè els ajuntaments renovin centres antics tenint en compte que el 26,5% de les escoles catalanes es va construir abans de 1960. La sensibilitat de l’assumpte l’evidencia el fet que ni ERC ni els Comuns hagin posat com a condició sine qua non per aprovar els comptes que se satisfacin les reivindicacions dels docents.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs