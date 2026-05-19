Els Comuns demanen 650 milions més en habitatge
Sara González
Els Comuns reclamen la seva part de focus i han deixat clar al president Salvador Illa que els compromisos tancats al febrer no són suficients per donar el seu sí. Ara demanen 650 milions d’euros més en vivenda, impulsar al Congrés un impost als multimilionaris i, com va avançar EL PERIÓDICO, la reformulació de l’R-Aeroport. Més enllà de les peticions sine qua non també emplacen Educació a fer una proposta de pujada salarial als professors en la reunió que mantindran dimecres amb els sindicats.
Amb aquestes demandes sota el braç, el grup de Jéssica Albiach es va asseure ahir amb la consellera d’Economia, Alícia Romero, amb l’advertència que el Govern en cap cas pot donar per descomptat el vot a favor dels seus sis diputats si no s’atenen les seves exigències. "No es donen les condicions per tancar avui aquest acord", va etzibar el portaveu dels Comuns, David Cid, després de la trobada. L’argument per actualitzar les bases del seu acord és que el que s’està negociant ara no són simplement els pressupostos del 2026, sinó uns "pressupostos de legislatura" perquè l’execució d’aquests comptes serà ja "molt complicada" tenint en compte que si s’aproven ho faran a mitjans d’any.
Els Comuns es reuniran de nou amb el Govern aquest dimarts o dimecres per intentar arribar a un acord.
