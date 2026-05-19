Els EUA acusen Cuba de la compra de 300 drons militars a Rússia i l’Iran
Díaz-Canel reivindica el dret a defensar-se davant una eventual acció militar contra l’illa i avisa que un atac provocarà un "bany de sang de conseqüències incalculables"
Abel Gilbert
"Cuba, que ja pateix una agressió multidimensional dels EUA, sí que té el dret absolut i legítim a defensar-se d’una escomesa bèl·lica", va dir aquest dilluns el president Miguel Díaz-Canel, després que Axios, que acostuma a anticipar-se de vegades als moviments del Departament d’Estat, informés que l’Havana havia adquirit més de 300 drons militars procedents de Rússia i l’Iran. Aquesta versió va agitar l’aigua dels sectors més durs del Partit Republicà. Aquesta notícia, va assenyalar Díaz-Canel, "no es pot esgrimir ni lògicament ni honestament com a excusa per imposar una guerra contra el noble poble cubà". El dirigent va advertir, a més, que un atac militar nord-americà "provocarà un bany de sang de conseqüències incalculables, més l’impacte destructiu per a la pau i l’estabilitat regional".
El Ministeri de les Forces Armades Revolucionàries (MINFAR) havia fixat hores enrere la posició del Govern cubà en el seu compte de Facebook, en què va reproduir un missatge del viceministre de Relacions Exteriors, Carlos Fernández de Cossío: "Com tot país, Cuba té dret a defensar-se de l’agressió externa. Es diu legítima defensa i l’emparen el Dret Internacional i la Carta de l’ONU".
Contra Guantánamo
El missatge del MINFAR es va conèixer poques hores després que Axios atribuís a aquests drons la capacitat per ser utilitzats contra la base naval de Guantánamo que els EUA controla a l’illa, embarcacions nord-americanes i fins i tot Key West, a Florida.
Segons Fernández de Cossío, hi ha als Estats Units sectors que intenten "fabricar pretextos" que justifiquin una intervenció armada en la més gran de les Antilles, equivalents al que va passar amb les llanxes bombardejades per avions nord-americans al Carib i al Pacífic sud sota el pretext que transportaven droga cap a la costa nord-americana. El funcionari va afegir al respecte que s’ha posat en marxa una campanya per "distorsionar" la preparació defensiva del país sobre la base d’"acusacions cada vegada més inversemblants".
La visita del cap de la CIA
L’article d’Axios es va publicar pocs dies després de la sorprenent visita a l’Havana del cap de la CIA, John Ratcliffe, que, en nom del president Donald Trump, va exigir reformes polítiques i el desmantellament d’una presumpta base d’escoltes xinesa que els amfitrions van negar de ple. Un alt funcionari de l’Administració nord-americana citat pel mitjà va assenyalar que la preocupació s’amplifica per la combinació d’aquests drons amb la presència d’assessors militars iranians a l’Havana i d’instal·lacions russes i xineses d’intel·ligència de senyals en territori cubà.
La congressista republicana d’origen cubà María Elvira Salazar va assegurar que els drons són "una amenaça directa a la seguretat nacional" que requeriria una resposta de Washington. El món, va afegir Salazar, "ja ha vist el que els règims hostils poden fer amb drons, i aquestes capacitats en mans del règim cubà, a només 90 milles de Florida, haurien de preocupar tots els nord-americans".
"Sense cap excusa legítima, el Govern dels EUA construeix, dia rere dia, un expedient fraudulent per justificar la guerra econòmica despietada contra el poble cubà i l’eventual agressió militar", va assenyalar el ministre d’Exteriors, Bruno Rodríguez. I en al·lusió a Axios, va afirmar que "mitjans de premsa específics li fan el joc, promovent calúmnies i filtrant insinuacions del Govern nord-americà". Cuba, va remarcar Rodríguez, "no amenaça ni desitja la guerra".
Ofensiva contra Raúl Castro
La versió periodística es coneix enmig dels rumors d’una possible acusació judicial als Estats Units contra el nonagenari expresident cubà Raúl Castro per la seva responsabilitat –quan estava al capdavant de les Forces Armades Revolucionàries– en l’abatiment de dos avions el febrer del 1996 de l’organització Hermanos al Rescate, amb seu a Miami, a l’entrar a l’espai aeri cubà. L’episodi va ocasionar la mort de tots els tripulants i va augmentar les tensions bilaterals quan l’illa travessava una crisi de proporcions coneguda com a Període Especial.
El germà del líder històric del que el 1959 es va conèixer com la revolució cubana, Fidel Castro, no té un paper central en els assumptes de Govern des del 2018. El cognom continua tenint un fort pes simbòlic per als que encara s’adhereixen als postulats del Govern o l’avorreixen en les xarxes socials o, fins i tot, durant les últimes protestes derivades de les apagades que no han cessat durant el cap de setmana a conseqüència del zero energètic dels EUA. Malgrat el seu baix perfil, el cognom té en aquests moments un protagonisme important, propi del llinatge, en les negociacions amb els EUA: les condueix el net del gran general, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
