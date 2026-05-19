Els republicans aconsegueixen un pla de barris per als municipis petits
Illa accepta l’exigència del partit de Junqueras i destinarà 400 milions d’euros en quatre anys al projecte de dinamització rural
Júlia Regué
El Govern i ERC es proposen renovar les zones més degradades de Catalunya amb una intervenció als barris que també arribi als municipis petits. Després de la primera convocatòria del Pla de Barris, que permetrà revitalitzar zones de 20 poblacions catalanes, la Generalitat i els republicans han acordat una convocatòria específica per a localitats amb menys població, perquè puguin invertir en la millora del seu espai públic i dels seus equipaments i combatre, alhora, la sensació d’inseguretat que poden provocar els emplaçaments descurats.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el Govern ha acceptat aquesta condició del partit d’Oriol Junqueras perquè es destinin 400 milions d’euros en quatre anys a aquest projecte, en el marc de la negociació dels pressupostos, el pacte dels quals es presentarà avui. Per atendre els municipis rurals podran sol·licitar aquesta partida les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants –que són 18, segons Idescat –, les localitats de menys de 5.000 ciutadans –que són 141– i les de menys de 2.000 residents –que són 587. Els consistoris, igual com en el pla general de barris, hauran d’aportar un percentatge.
Segona ronda
Aquesta convocatòria anirà en paral·lel a la ja prevista segona ronda del Pla de Barris, que es preveu llançar abans de l’estiu. La inversió total prevista del pla general de barris era de 1.600 milions d’euros en cinc anys (1.000 del Govern i 600 dels consistoris), però en la primera tanda ja es va incrementar davant l’allau de sol·licituds i per l’import de cada una de les reformes. Per això, el Govern va decidir incrementar els fons que destinava a aquesta finalitat, cosa que va permetre passar dels 16 municipis que es cobrien amb els diners previstos per al 2025 i arribar a les 20 localitats beneficiàries. L’aportació de la Generalitat va ascendir així als 232,71 milions d’euros (un 56% del total) i juntament amb la dotació que hi dedicaran els ajuntaments s’arribarà a la xifra d’inversió total de 412 milions d’euros.
Però, per a la segona ronda, el Govern va acordar amb els Comuns en el seu pacte per aprovar els pressupostos, que ara s’està renegociant, duplicar aquest finançament perquè la nova convocatòria sigui de 400 milions d’euros i arribi a una quarantena de barris, el doble de la inicial, una partida que se sumarà a la destinada als municipis petits. En l’actualització de l’acord, el grup de Jéssica Albiach demana que aquesta quantitat es mantingui en les convocatòries del 2027 i el 2028.
El president Illa ha defensat que l’objectiu és renovar diverses zones del territori català perquè la millora de les condicions de vida sigui un escut davant el creixement de l’extrema dreta que s’alimenta de la sensació d’inseguretat als carrers.
