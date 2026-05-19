Endavant va activar l’esquerra
Els andalusistes van atraure vuit de cada 10 nous votants del bloc progressista i van ser claus per frenar el PP en la batalla pels últims escons de cada província. Vox va superar el PSOE en 40 municipis i els 106.000 vots del partit d’Alvise van evitar que Abascal aconseguís dos diputats més.
Jose Rico
Un cop d’ull a l’escrutini de les eleccions andaluses permet trobar el que semblarien paradoxes. El PP va guanyar amb 1.735.819 vots, el 41,60%. Es va deixar un punt i mig respecte a les últimes eleccions malgrat aconseguir 146.547 paperetes més a les urnes. En el cas del PSOE, va obtenir el pitjor resultat de la seva història malgrat que els 947.713 vots reunits, el 22,71%, representen només 1,3 punts menys i 59.388 sufragis més. El que va passar és que van votar 489.877 andalusos més que el 2022: la participació va créixer 8,7 punts fins a situar-se en el 64,84%. És la millor dada dels últims 14 anys.
El PP va cedir un escó a cinc províncies: Cadis, Còrdova, Huelva, Màlaga i Sevilla. En totes, excepte a Huelva, Moreno va aconseguir l’últim escó el 2022, i ho va fer per tot just un miler de vots de diferència en totes tret de Màlaga. Aquesta vegada no va tenir tanta sort perquè la pujada de la participació va nodrir de nous votants, sobretot, el bloc de l’esquerra, amb Endavant Andalusia com a principal beneficiari. Això va provocar que la majoria de restes es juguessin entre opcions polítiques diferents del PP.
El mapa de municipis andalús es va pintar de blau a 30 localitats més que fa quatre anys. Moreno va guanyar en 597 dels 784 municipis d’Andalusia; el PSOE va vèncer el 176, 29 menys; i Per Andalusia, en 11 localitats, dues més. El PP va tornar a ser primera força a totes les províncies, amb el PSOE a la segona plaça tret d’Almeria, on Vox el va superar en el seu graner de vot. A les vuit capitals, els populars van tornar a ser el partit més votat i els socialistes es van mantenir segons en set (l’excepció va ser Cadis) i Vox es va emportar la medalla de bronze en sis perquè Endavant Andalusia el va depassar a Sevilla i Cadis. Vox va desbancar el PSOE de la segona plaça en més de 40 municipis, entre els quals alguns amb un alt percentatge d’immigrants, com Algesires, El Ejido i Roquetas de Mar.
Per consolidar la seva escalada a escala autonòmica, Endavant Andalusia va ser la primera força en 44 seccions censals de llocs com Sevilla, Cadis o Puerto Real, localitats on van acabar com a segona força. El conjunt de l’esquerra va pujar quasi 271.000 vots, dels quals Endavant en va atraure vuit de cada 10, 232.772. Els millors resultats d’Endavant es van donar a Cadis, però va créixer amb força a l’àrea metropolitana de Sevilla, on viuen dos de cada 10 andalusos.
El PP, Vox i S’ha Acabat la Festa van sumar el 57,9% dels vots, dos punts menys que el 2022, quan es va fer ja un fort gir conservador. Tota la dreta va sumar gairebé 330.000 paperetes noves, però les 105.761 d’Alvise no van donar rèdit. La presència de SALF va tornar a perjudicar Vox, com a Castella i Lleó. Si la meitat dels seus vots haguessin anat a Vox, hauria sumat dos escons més: un a Màlaga a costa del PP (es va quedar a 1.110 vots) i un altre a Jaén en detriment del PSOE (n’hi van faltar 239).
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs