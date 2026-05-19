Feijóo convoca el congrés del PP de Catalunya per al 27 de juny

Gisela Boada

Barcelona / Madrid

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va convocar ahir el congrés del PP català per al 27 de juny, segons va anunciar en la reunió de l’executiva nacional posterior a les eleccions andaluses, celebrada a la seu nacional del partit a Madrid. Es tracta d’un conclave pendent des de la tardor del 2022 que servirà per revalidar el controvertit lideratge d’Alejandro Fernández al capdavant de la formació i actualitzar l’ideari polític de les sigles per al pròxim cicle electoral. L’última vegada que el PP català va celebrar un congrés va ser el 2018.

El paper del PP a Catalunya ha canviat radicalment en els últims anys, com també ho ha fet el context, allunyat de l’efervescència del procés que va portar el PP català a punt de desaparèixer el 2021. Ara els populars catalans compten amb 15 escons al Parlament –davant dels tres que tenien el 2022–, el seu discurs, al compàs del PP nacional, s’ha endurit en matèria de seguretat i immigració arran de la batalla amb Vox i la sintonia entre Feijóo i Fernández, que en diversos moments va passar per moments crítics, sembla encarrilada i basada en una confiança que acabarà de ratificar-se en aquest congrés, en què no s’espera cap altra candidatura.

El líder del PP vol beneir, amb aquest conclave i abans de l’estiu, tots els canvis en l’estructura i en el full de ruta de la formació.

