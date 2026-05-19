El fracàs qüestiona l’aposta del PSOE per Óscar López i Morant
El resultat reobre el debat sobre si han de sortir abans del Consell de Ministres
Iván Gil
El fracàs de María Jesús Montero en les eleccions andaluses al situar el PSOE en el seu pitjor resultat històric, amb 28 escons, té un negatiu efecte rebot en la resta de ministres-candidats per a les autonòmiques d'aquí a dotze mesos. Les mirades es dirigeixen principalment als ministres de Transformació Digital, Óscar López, i Ciència, Diana Morant. Els elegits per presentar-se a les eleccions a la Comunitat de Madrid i País Valencià. L'anàlisi dels resultats a Andalusia ha reobert el debat sobre si han d'accelerar la seva sortida del Consell de Ministres per centrar-se ja als seus territoris a temps complet o, fins i tot, esperonat el qüestionament de la seva idoneïtat per part dels sectors crítics.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tot i que comparteix l'etiqueta de ministre-candidat, es diferencia de López i Morant en què ja va ser president de les Canàries la passada legislatura i en l'últim procés intern va optar a la reelecció. A Ferraz es tracta d'apaivagar aquest debat intern i s'apunta que tancat aquest cicle electoral, s'engreixarà ja la maquinària per afrontar les municipals i autonòmiques del maig del 2027. Està previst que es doni llum verda al calendari per oficialitzar les candidatures a les alcaldies i les deu comunitats que conjuntament celebraran comicis, a més de Ceuta i Melilla, en el comitè federal fixat per al pròxim 27 de juny. Gairebé sis setmanes de soroll.
Tot i que l'avanç electoral a l'Aragó va sorprendre Pilar Alegría en la representació del Govern, convençuda que s'esgotaria la legislatura amb un acord de pressupostos amb Vox, en el cas de Montero la seva decisió sempre va ser seguir com a vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda fins a la convocatòria electoral. En el seu entorn es defensava que feia més per Andalusia en el Consell de Ministres.
L'aposta personal de Sánchez pels ministres-candidats, després de l'èxit de Salvador Illa a Catalunya, tot i que a la segona, s'ha vist qüestionat a les urnes des que es va estrenar en les eleccions aragoneses. L'exportaveu del Govern i exministra d'Educació i Esports, Pilar Alegría, també va aconseguir el pitjor resultat del PSOE en els comicis d'Aragó, caient cinc escons fins als 18.
En aquest cicle electoral d'autonòmiques només ha millorat resultats el candidat del PSOE a Castella i Lleó, Carlos Martínez. Un candidat més enganxat al territori i que va fer el salt a la seva candidatura a la Junta després de gairebé dues dècades al capdavant de l'alcaldia de Sòria i sumar quatre majories absolutes.
Sense instruccions
Des de la direcció federal s’evita de moment donar una instrucció clara sobre els temps a seguir pels ministres-candidats. Una sortida precipitada del Govern obligaria a una remodelació de l’Executiu. Sánchez va optar aquesta legislatura per canvis de peça per peça.
El que neguen a Ferraz és que hagi pesat en l’estratègia dels ministres-candidats la seva identificació més forta amb el Govern de Sánchez. Argumenten que el cap de l’Executiu va obtenir en les passades generals millors resultats en aquests territoris, i apunten al vot dual i les dinàmiques pròpies de cada procés electoral.
