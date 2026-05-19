Història de dos divorcis
Teresa Rodríguez, cofundadora de la formació andalusista, va trencar el 2020 amb Podem. Una nova escissió interna la va portar a presentar-se sola el 2022.
CARLOS DONCEL
"A un paio fa anys se li va acudir barrejar tecno amb marxes de Setmana Santa i ara Endavant Andalusia té vuit escons al Parlament andalús". Aquest missatge, publicat pel tuitaire @tok2_f1, resumeix bé un dels èxits electorals d'aquestes autonòmiques. Perquè la formació liderada per José Ignacio García ha sabut recollir aquestes inquietuds identitàries de tota una generació aferrada a la seva terra. Però no només n'hi ha hagut prou símbols, banderes i mems per quadruplicar els diputats aquest 17M.
"En primer lloc, els resultats d'Endavant Andalusia es deuen a una campanya molt ben dissenyada i actual", segons assenyala Manu Rodríguez, consultor polític a Cámara Cívica. Aquest treball, a més, ha sigut "permanent", tal com destaca Ana Salazar: "Porten a pic i pala molt temps, tant sobre el territori com a nivell digital, on han sabut adaptar-se als codis mil·lenistes", apunta la presidenta d'APN.
"Han connectat amb les preocupacions, els valors i l'estètica de la joventut, amb aquest nou andalusisme del qual parlem alguns fa temps", ressalta el també politòleg Jesús Jurado, autor del llibre La generació del mollete. "I també han dirigit l'oposició a Moreno Bonilla en els últims quatre anys, entre les penes internes a Per Andalusia i la falta de lideratge clar del PSOE al Parlament".
Així mateix, Endavant ha vingut a ocupar "un espai andalusista que era allà històricament", tal com recalca Ana Salazar. "L'orgull de sentir-se d'aquesta terra ha sigut transversal a gairebé tots els partits –excepte Vox–, però una altra cosa és abraçar una veu andalusa", raona aquesta experta en Ciències Polítiques. O com va resumir l'exlíder del partit, Teresa Rodríguez, la passada nit electoral: "Hi ha una nova força emergent i identitària que respon a una actualitat de moltes necessitats".
Precisament Teresa Rodríguez, una filòloga criada políticament a l'esquerra anticapitalista, és potser la figura més transcendental en la – encara – curta història d'Endavant Andalusia. Aquesta ronda, eurodiputada en aquell primer Podem del 2014, va tornar aviat a Andalusia per liderar el projecte en aquesta comunitat. Però hi havia un element clau: aquesta era la seva terra, i volia tenir veu i autonomia pròpies davant l'aparell del partit (a l'estil de Galícia amb En Marea, per exemple)."Quan Podem comença a créixer fora de la M30, s'acosten a les xarxes andaluses d'anticapitalistes, en les quals hi havia precisament Teresa Rodríguez. Més tard, arrenquen unes picabaralles entre aquest corrent i aquesta cúpula de Madrid conformat per Iglesias, Bescansa i Errejón", explica Ana Salazar. I tant es va tensar la corda, tant es va tensar, que el febrer del 2020 es va formalitzar la ruptura definitiva entre la formació morada i els anticapis, tal com se'ls coneix popularment.
Però no va ser l'únic divorci: uns mesos després, l'octubre del 2020, Rodríguez va afrontar una nova crisi interna. Aquesta vegada va ser al si d'Endavant Andalusia, la coalició amb què es van presentar a les autonòmiques dos anys abans Podem i Izquierda Unida i que va aconseguir 17 escons al Parlament andalús. "El corrent d'anticapitalistes es va emportar la marca i la infraestructura, cosa que va suposar un dolorosíssim cisma amb IU", explica el politòleg Manu Rodríguez.
En resum: els anticapis es van separar de Podem a la recerca d’una veu diferenciada, i després van sortir d’aquella confluència que integraven amb Esquerra Unida. A les eleccions autonòmiques del 2022 Endavant Andalusia s’hi va presentar com un partit independent amb Teresa Rodríguez al capdavant. El resultat: 167.970 vots i dos escons. El desembre del 2022, només uns mesos després d’aquells comicis, va saltar la sorpresa: Teresa Rodríguez, Tere, renunciava a l’acta de diputada.
