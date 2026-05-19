Junts acusa ERC de pactar els pressupostos "a canvi de res"
Gisela Boada
"ERC donarà recolzament als pressupostos a canvi de res". Amb aquesta contundència, però sense mostrar cap sorpresa, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha sortit a valorar l'acord imminent entre el Govern i el partit d'Oriol Junqueras, que permetrà a Catalunya –amb el concurs dels Comuns– tenir nous pressupostos després de més de tres anys de pròrrogues i un canvi de color a la Generalitat. També la CUP ha qualificat el pacte d'"insuficient" i ha exigit als dos socis de l'acord que reflexionin per atendre les demandes del sector educatiu, amb els docents en peu de guerra per les seves condicions.
Per Junts, no hi ha acord que permeti a Catalunya avançar en sobirania, com va prometre ERC, perquè el contingut del pacte no inclou cap de les línies vermelles que Esquerra va posar al seu dia sobre la taula: primer, el finançament singular per a la investidura de Salvador Illa; i després, en el primer intent fallit de pressupostos, fa un mes, la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat.
Els postconvergents critiquen així que els republicans hagin anat diluint les seves demandes amb el pas del temps fins a convertir-se en "una crossa" d'Illa i que ho hagin fet, a més, seguint el "dictat dels tempos del PSOE" a l'esperar que se celebressin les eleccions andaluses. "És un acte més de submissió de la política catalana a l'espanyola", ha etzibat Rius després de la reunió de l'executiva del partit.
"Tornen a recolzar un Govern esgotat aprovant uns pressupostos després d'una negociació en la qual han anat desapareixent les línies vermelles que havien posat: ni concert econòmic, ni clau de la caixa, ni traspàs de l'IRPF", ha declarat el també regidor de Junts a Barcelona, que també ha avisat Junqueras que "donar oxigen" a aquest Executiu "esgotat i sense capacitat de gestió" suposa que, a partir d'ara ERC serà "responsable" de tot el que faci el Govern: l'espionatge i les infiltracions, la crisi amb els professors i el caos de Rodalies, una lectura que també comparteix la CUP. "Fer el millor per aquest país no és empassar-se gripaus ni justificar l'injustificable; fer el millor pel país és avui plantar-se", ha defensat la portaveu anticapitalista, Su Moreno, en una roda de premsa a la seu de la seva formació.
