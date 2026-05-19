CAS PLUS ULTRA
El jutge del cas Plus Ultra considera que Zapatero és el presumpte líder d’una «estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències»
Última hora de la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra en directe
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama considera l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d’«una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències» la finalitat de la qual «és l’obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l’exercici d’influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra», segons informa el gabinet de premsa de l’Audiència Nacional. Per aquesta raó li imputa delictes d’organització criminal, tràfic d’influències i falsedat documental pels quals serà interrogat en qualitat d’imputat el pròxim 2 de juny.
Segons la investigació, els resultats de la qual recull el magistrat en la interlocutòria que s’estén al llarg de 85 pàgines, la trama va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs «per exercir influències il·lícites, ocultar l’origen i destí dels fons i obtenir beneficis econòmics en favor de tercers i del mateix entramat». Aquest assumpte va arribar a l’Audiència Nacional procedent d’un jutjat d’instrucció de Madrid que ja va practicar detencions relacionades amb un ús indegut del rescat de 53 milions que el Govern de Pedro Sánchez va aprovar per a Plus Ultra, entre les quals hi havia un amic de l’expresident, Julio Martínez Martínez, propietari de l’empresa Análisis Relevante.
Contactes personals
Segons les indagacions,Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d’accés a alts càrrecs de l’Administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables». La intervenció de Manuel Aaron Fajardo García i Julio Martínez com a mitjancers directes amb els clients, així com la participació operativa de la seva secretària, María Gertrudis Alcázar, i de Cristóbal Cano, «revela un repartiment funcional de tasques orientat a maximitzar l’eficàcia de les gestions davant organismes públics».
En segon lloc, els fets descrits, afegeix el jutge, demostren que la influència exercida no es va dirigir a obtenir un tracte general o una expectativa indeterminada, sinó a la consecució d’una resolució administrativa concreta: l’aprovació i desemborsament de l’ajuda pública sol·licitada per Plus Ultra en el marc del Fons de Suport a la Solvència. La seqüència temporal de reunions, contactes i comunicacions −incloent-hi l’accés anticipat a informació privilegiada sobre la imminent concessió de l’ajuda−, evidencia que la xarxa va actuar amb la finalitat específica d’influir en la decisió de l’òrgan competent.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera