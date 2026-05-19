L’Iran envia una altra proposta de pau als EUA i Trump suspèn un atac
El líder republicà assegura que hi ha "negociacions serioses" i que ha aturat una ofensiva per avui a petició dels seus aliats àrabs
Adrià Rocha Cutiller
L'Iran ha entregat aquest dilluns una nova proposta de pau als EUA a través del Pakistan, segons ha confirmat la premsa persa. Aquesta nova proposta –es desconeix el contingut– arriba en un moment de màxima tensió a l'Orient Mitjà pel fracàs de les negociacions entre Teheran i Washington. Hores després, el president dels EUA, Donald Trump, va informar que havia suspès una nova ofensiva militar contra l'Iran que estava prevista que comencés avui mateix a petició de l'Aràbia Saudita, Qatar i Emirats Àrabs Units.
"M’han demanat [...] que suspengui l’atac militar sobre la República Islàmica de l’Iran previst per demà [per avui] ara que hi ha negociacions serioses en marxa i que, segons l’opinió de grans líders i aliats s’arribarà a un acord que serà molt acceptable per als Estats Units i també per a tots els països de l’Orient Mitjà", va explicar Trump en un missatge a Truth Social, recollit per Europa Press. El president dels EUA concreta que li han demanat parar l’atac l’emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani; el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman al-Saud, i el president dels Emirats, Mohamed bin Zayed al-Nahyan.
Armes nuclears
Aquest acord en potència, va explicar Trump, "inclourà que l’Iran no tingui armes nuclears". "Pel respecte que tinc als líders esmentats he ordenat [...] no realitzar l’atac sobre l’Iran previst per demà", va insistir. No obstant, va advertir que ha ordenat que els comandaments militars "estiguin preparats per llançar un atac a gran escala" en cas que no s’aconsegueixi un acord acceptable.
En l'última setmana, els dos països han demostrat amb els seus intercanvis de missatges les seves enormes diferències i l'aparent impossibilitat d'arribar a un acord que acabi amb el conflicte regional, iniciat el 28 de febrer amb l'assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Khamenei.
Teheran reclama el control de l'estret d'Ormuz, rebutja limitar el seu programa d'enriquiment nuclear i demana com a condició per començar a negociar les matèries atòmiques que els EUA pagui reparacions de guerra i aixequi absolutament totes les sancions internacionals que en l'actualitat pesen sobre la República Islàmica. Els EUA rebutgen totes aquestes exigències.
El temor que Israel i els EUA tornin a la campanya de bombardejos contra l’Iran aquesta setmana s’ha disparat a tota la regióEls EUA rebutgen per complet totes aquestes exigències, catalogades com a "escombraries" pel presidentDonald Trump. "El rellotge està avançant, i més els val començar a moure’s, PRONTO o no en quedarà ni rastre d’ells. ¡EL TEMPS ÉS ESSENCIAL!", va publicar a les xarxes socials aquest diumenge a la nit Trump, poques hores després d’una conversa telefònica amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. El temor que Israel i els EUA tornin a la campanya de bombardejos contra l’Iran aquesta mateixa setmana s’ha disparat a tota la regió..
