L'OTAN confirma que els Estats Units retiraran 5.000 soldats desplegats a Europa
L'organització nega que la decisió de l'administració de Trump afecti els plans defensius dels aliats europeus
ACN
L'OTAN ha confirmat aquest dimarts que els Estats Units retiraran 5.000 soldats desplegats a Europa. El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar a principis de maig amb retirar milers d'efectius de les bases nord-americanes a Alemanya després del xoc amb el canceller alemany, Friedrich Merz, que va suggerir que els EUA havien estat "humiliats" pels negociadors de l'Iran. Ho ha confirmat en roda de premsa des de Brussel·les el comandant superior de l'OTAN a Europa, Alexus Grynkewich, que ha assegurat que la decisió de l'administració de Trump "no minarà" els plans defensius i militars de l'Aliança perquè els aliats europeus i el Canadà estan incrementant les seves capacitats.
"A mesura que el pilar europeu de l’Aliança es reforça, això permet als Estats Units reduir la seva presència a Europa i limitar-se a aportar només aquelles capacitats que els aliats encara no poden oferir", ha dit Grynkewich, que ha assegurat sentir-se "còmode" amb la situació actual. "Per tant, hem d’esperar que hi hagi un replegament de forces nord-americanes amb el temps, a mesura que els aliats vagin augmentant les seves capacitats", ha afegit.
També ha indicat que aquest serà un procés que s’allargarà "durant diversos anys" i que "variarà àmpliament" segons les diferents capacitats i a mesura que els països europeus vagin assolint els compromisos de despesa en defensa -fins a un 5% del PIB- acordats a la cimera de l'any passat la Haia.
D'altra banda, ha afirmat que no pot anticipar decisions polítiques dels Estats Units i que "els desplegaments anunciats fins ara són els únics previstos a curt termini", tot i que no ha descartat nous canvis "a mesura que Europa continuï reforçant les seves capacitats".
Preguntat sobre una possible missió de l’Aliança a l’estret d’Ormuz, el comandant superior de l’OTAN a Europa ha declarat que seria una decisió política. "Les condicions sota les quals l’OTAN consideraria operar a l’estret d’Ormuz són, en última instància, una decisió política", ha afirmat.
