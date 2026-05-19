Moreno vol governar en solitari davant el seu resultat "contundent"
El president andalús farà valer els seus 53 diputats per evitar un «embolic» més gran que impliqui una coalició amb l’extrema dreta / Vox adverteix al PP que pensa "condicionar" el Govern
JAVIER ALONSO / MAY MARIÑO
L’equip de Juanma Moreno tenia assumida la possibilitat de perdre la majoria absoluta el 17M i entrar en el "embolic" d’haver de negociar amb Vox. Però també feia setmanes que advertia que si es quedava a les portes dels 55 diputats, en aquestes converses no entraria a formar govern com ha passat a Extremadura o Castella i Lleó. Aquest és l’escenari que precisament s’obre ara a Andalusia: el PP-A es vol mantenir en solitari en el Consell de Govern gràcies a una abstenció de la formació de Santiago Abascal a canvi de cessions programàtiques i sense la delegació de conselleries.
"El resultat és contundent i el raonable i assenyat és respectar el que la majoria dels andalusos han dit: que el PP governi en solitari. Hem tret 1,7 milions de vots, gairebé 20 punts més que el PSOE i 30 punts per sobre de Vox. Ens hem quedat a 21.000 vots de dos diputats a Jaén i Granada que ens haguessin donat la majoria absoluta. Són resultats contundents que ens permeten governar en solitari. No tindria cap sentit la imposició o la recerca d’una butaca, va explicar el president andalús abans d’entrar a l’executiva nacional del seu partit a Madrid, on va ser rebut amb un prolongat aplaudiment.
No obstant, entri o no Vox en el govern, la negociació passa per un acord amb la formació de Santiago Abascal que pot afectar un tema tan polèmic com la "prioritat nacional", el concepte que l’extrema dreta ha fixat com a prioritat en la seva campanya a Andalusia i en les seves negociacions a l’Aragó i Castella i Lleó. "Nosaltres tenim una prioritat que és Andalusia i això és el que respectarem i farem", va apuntar el president.
Moreno ha sigut durant les últimes setmanes contundent a l’hora de desmarcar-se d’aquesta mesura plantejada per prioritzar la població espanyola davant els estrangers en l’accés a serveis públics, ajudes o habitatges. "És un eslògan buit", va advertir en plena campanya en una compareixença en la qual va incidir que es tracta d’una mesura que no encaixa ni en la llei ni a la Constitució i que sobrepassa les competències autonòmiques.
Sense repetició electoral
Malgrat aquest xoc entorn de la prioritat nacional, la realitat és que una vegada celebrades les eleccions arrenca un compte enrere per constituir el nou govern. Si no s’aconsegueix durant els pròxims mesos, l’única opció que quedaria a Moreno és la repetició electoral. De moment, és una possibilitat que no és a l’agenda del PP-A.
"És l’últim dels recursos, els ciutadans no el volen, té un cost molt elevat i no garanteix que hi hagi un canvi en els resultats", va puntualitzar Moreno.
En aquest escenari, Vox té clar el paper que li han donat les urnes i avisen el PP andalús que "condicionaran" el futur Govern d’Andalusia perquè tenen una "oportunitat" que faran valer.
"Vox no desaprofitarà aquesta oportunitat, farem valer tots els vots d’aquest més de mig milió d’andalusos que han dipositat la confiança en Vox i demostrarem que és possible canviar coses que una majoria absoluta ha sigut incapaç de canviar", va asseverar el secretari general del partit que lidera Santiago Abascal, Ignacio Garriga, convençut que Moreno s’asseurà a negociar.
Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo va pronunciar un discurs en la reunió de la Junta Directiva del partit en què va celebrar l’"espectacular" victòria de Moreno vaticinant que és el preludi d’un canvi a tot Espanya, tot i que sense cap al·lusió a Vox. El líder de l’oposició va asseverar que els espanyols estan "farts" de Pedro Sánchez i que l’hi han dit ja amb diferents "accents", en al·lusió a les victòries del PP a Andalusia, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, les últimes quatre eleccions autonòmiques celebrades. Feijóo, a més, va sentenciar: "De por en fa Sánchez".
"Canvi de direcció"
Tot el seu discurs va estar en sintonia amb la lona que va aparèixer a la façana principal de Génova, on es podia llegir: "El canvi és més a prop". Aprofundint en l’eslògan, Feijóo va parlar d’"un canvi exigent, ambiciós i amb certesa. La certesa que els escàndols deixen de tapar l’important". I va aprofundir: "La campanya per aconseguir el canvi a Espanya comença avui. Ara bé, vull dir també quin canvi lideraré. Serà un canvi de direcció, un canvi amb valors i un canvi amb programa. Primer, un canvi de direcció". Informa Mariano Alonso Freire.
