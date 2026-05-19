Sánchez perdria 10 escons i Vox en guanyaria 9 en unes generals
J. R. / R. G.
Superades quatre eleccions autonòmiques en cinc mesos, la següent etapa tindrà lloc en un any. Hi haurà eleccions municipals, autonòmiques (a 10 comunitats) i generals. El vot és diferent a cada cita, però aplicant la llei D’Hondt per simular com quedarien les generals als quatre feus que han votat en aquest cicle si es repetissin els mateixos resultats, l’extrapolació deixa un clar damnificat, el PSOE, i un clar beneficiat, Vox.
Els socialistes perdrien 10 escons i els ultres en guanyarien 9. El PP sumaria només 2 diputats i Sumar en cediria 5. Hi hauria dues formacions que entrarien al Congrés per primera vegada: Endavant Andalusia es faria amb 3 representants i Unió del Poble Lleonès (UPL) esgarraparia 1 escó. Una altra marca de l’esquerra alternativa, la Chunta, mantindria el diputat que actualment té dins del grup parlamentari de Sumar.
Andalusia és la comunitat on estan en joc més escons (61). Amb els resultats de diumenge, el PP guanyaria 8 escons, el PSOE en perdria 6, Vox es quedaria igual, Sumar en retrocediria 5 i Endavant s’estrenaria amb 3. L’esquerra andalusista aconseguiria representació a Sevilla, Màlaga i Cadis a costa de deixar Sumar (integrada en la coalició Per Andalusia) amb només un diputat per Sevilla.
Un terç del Congrés
A Castella i Lleó, el bipartidisme cediria 7 diputats (5 el PP i 2 el PSOE) que nodririen, sobretot, Vox. Els ultres pujarien d’1 a 7 actes i els lleonesistes d’UPL aconseguirien un seient. A l’Aragó, el PP perdria 2 escons que anirien a Vox. I a Extremadura, que assigna 9 diputats, el PSOE retrocediria 2 representants que es repartirien els populars i Vox.
Així, els socis del Govern perdrien 15 escons i el bloc de la dreta en sumaria 11. Andalusia, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura reparteixen un total de 114 dels 350 escons, un terç del Congrés.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs