Sánchez veu "elements positius" malgrat la debacle
El president dona tot el seu suport a Montero, a qui reconeix el seu "gran esforç", i remarca la mobilització de l’esquerra
Luis Ángel Sanz
L’Executiva del PSOE va mirar ahir de girar full del pitjor resultat històric del partit a Andalusia, al caure de 30 escons el 2022 a 28 diputats diumenge. Pedro Sánchez va mostrar el seu suport a la seva exvicepresidenta i candidata, María Jesús Montero, i va reconèixer el seu "gran esforç" en la campanya, així com la feina de tot el PSOE andalús, malgrat els resultats finals.L’Executiva del PSOE va mirar ahir de girar full del pitjor resultat històric del PSOE a Andalusia, al caure dels 30 escons del 2022 als 28 diputats de diumenge. Pedro Sánchez va mostrar tot el seu suport durant la seva intervenció a porta tancada a la seva exvicepresidenta i candidata, María Jesús Montero, va reconèixer expressament el seu "gran esforç" a la campanya, i la feina de tot el PSOE andalús, malgrat els resultats finals.
Sánchez va destacar que el PSOE va pujar 60.000 vots a totes les províncies, especialment a Cadis (18.000 més que fa quatre anys) i a Màlaga (14.000 més). També va ressaltar que el bloc de l’esquerra va guanyar quatre escons que va perdre la dreta. Alhora, el PSOE-A va baixar en percentatge a totes les províncies, i va ser Sevilla on més van patir (van caure 2,67 punts) i Huelva (2,23 punts menys). El PSOE va ser segona força a tota la comunitat, excepte a Almeria, on va quedar lleugerament per darrere de Vox. La formació d’extrema dreta va superar els socialistes en més de 40 municipis, entre els quals Algesires (Cadis) i Mijas (Màlaga).Sánchez va destacar que el PSOE ha pujat 60.000 vots i ho ha fet a totes les províncies. Una pujada especialment important a Cadis (18.000 més que fa quatre anys) i a Màlaga (14.000 més). També va ressaltar que el bloc de l’esquerra va guanyar quatre escons que va perdre la dreta. Alhora, el PSOE-A va baixar en percentatge també a totes les províncies. On més van patir va ser a Sevilla (van caure 2,67 punts) i Huelva (2,23 punts menys). El PSOE va ser segona força a tota la comunitat, tret de la província d’Almeria, on va quedar lleugerament per darrere de Vox. La formació d’extrema dreta va superar els socialistes en més de 40 municipis, entre ells Algesires (Cadis) o Mijas (Màlaga).
Cap dels dirigents que van intervenir en l’Executiva –en un debat que va durar gairebé dues hores– es va endinsar en les causes d’aquests pèssims resultats. Com després de les eleccions d’Aragó, tampoc hi va haver autocrítica. Ningú va posar en qüestió l’aposta de convertir els ministres en candidats, una estratègia que ha obtingut crítiques en altres àmbits. Ni tan sols es va criticar que Montero es va mantenir en el Govern fins a l’últim minut, compatibilitzant dues tasques molt exigents: la Vicepresidència del Govern i el Ministeri d’Hisenda.Cap dels dirigents que van intervenir en l’Executiva – en un debat que va durar gairebé dues hores – es va endinsar en les causes d’aquests pèssims resultats. Com després de les eleccions d’Aragó, tampoc hi va haver autocrítica. Ningú va posar en qüestió l’aposta de convertir els ministres en candidats, una estratègia que sí que ha obtingut crítiques en altres àmbits. Ni tan sols es va criticar que Montero hagi estat al Govern fins a l’últim minut, compatibilitzant dues tasques molt exigents alhora: la Vicepresidència del Govern i el Ministeri d’Hisenda i la direcció del partit a Andalusia.
Crítiques dels barons
Aquest debat intern portat a terme a la seu nacional del PSOE contrasta amb les crítiques que diversos barons i dirigents territorials van fer des de fora. Els presidents de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, el cap de l’Executiu d’Astúries, Adrián Barbón, i el líder dels socialistes castellanolleonesos, Carlos Martínez, van demanar obrir un debat en profunditat, "fer autocrítica" i buscar els motius de "la desconnexió" del PSOE amb una part important de la societat.Aquest debat intern portat ahir a cap a la seu nacional del PSOE contrasta amb les crítiques que diversos barons i dirigents territorials sí que es van atrevir a fer des de fora. Els presidents de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que va ser el més dur, el cap de l’Executiu d’Astúries, Adrián Barbón, o el líder dels socialistes castellanolesos, Carlos Martínez, sí que van demanar obrir un debat en profunditat, "fer autocrítica" i buscar els motius de "la desconnexió" del PSOE amb una part important de la societat.
Els resultats d’Andalusia tenen per a la direcció socialista una part positiva, segons es va evidenciar en l’Executiva. El mateix Sánchez va destacar "elements positius" que es poden extreure dels comicis, sobretot de cara a les pròximes eleccions generalEls resultats d’Andalusia tenen per a la direcció socialista una part positiva, segons es va evidenciar en l’Executiva. El mateix Sánchez va ressaltar "elements positius" que es poden extreure dels comicis, segons va poder saber EL PERIÓDICO de fonts internes de la reunió, sobretot de cara a les pròximes eleccions generals.
Un dels principals va ser, segons Sánchez, que "s’ha mobilitzat l’esquerra". El PSOE va pujar 60.000 vots, i Endavant Andalusia va obtenir més de 400.000 vots davant els 168.000 de fa quatre anys. Gairebé 300.000 sufragis més per a l’esquerra. Aquesta "mobilització" la va capitalitzar majoritàriament la formació andalusista. Es tracta de "vots recuperables" en les eleccions generals del 2027 i fins i tot en les municipals, segons va reflexionar després en roda de premsa la portaveu socialista, Montserrat Mínguez. Un dels principals va ser, segons Sánchez, és que "s’ha mobilitzat l’esquerra". El PSOE va pujar 60.000 vots, i Endavant Andalusia va obtenir més de 400.000 vots davant els 168.000 de fa quatre anys. Gairebé 300.000 sufragis més per a l’esquerra. Aquesta "mobilització" la va capitalitzar majoritàriament la formació andalusista. Però es tracta de "vots recuperables" en les eleccions generals del 2027 i fins i tot en les municipals, segons va reflexionar després en roda de premsa la portaveu socialista, Montserrat Mínguez.
"El vot de l’esquerra s’ha mobilitzat, però no s’ha transformat en vot útil al PSOE perquè María Jesús no va ser vista com a possible presidenta, amb la qual cosa es va disgregar en la resta de formacions, especialment a favor d’Endavant Andalusia", expliquen a aquest diari fonts de la direcció. "El vot de l’esquerra s’ha mobilitzat, però no s’ha transformat en vot útil al PSOE perquè María Jesús no ha sigut vista com a possible presidenta, amb la qual cosa s’ha disgregat en la resta de formacions, especialment a favor d’Endavant Andalusia", expliquen a aquest diari fonts de la direcció.
Del debat a porta tancada es conclou que la pèrdua de la majoria absoluta del PP suposa "una oportunitat" per a la consolidació del PSOE com a alternativa a Andalusia i a Espanya. "Es demostra i visualitza que el PP no pot governar sense la ultradreta", expliquen des de la direcció socialista. "La pèrdua de la majoria absoluta és molt més important per al PSOE que haver tret 28 o 35 diputats, que a efectes pràctics són el mateix", detallen des de la cúpula de Ferraz en conversa amb EL PERIÓDICO.Del debat a porta tancada també es conclou que la pèrdua de la majoria absoluta del PP suposa ara "una oportunitat" per a la consolidació del PSOE com a alternativa a Andalusia, però també a Espanya. "Es demostra i visualitza que el PP no pot governar sense la ultradreta", explica a aquest diari des de la direcció socialista. "La pèrdua de la majoria absoluta és molt més important per al PSOE que haver tret 28 o 35 diputats, que a efectes pràctics són el mateix", detallen des de la cúpula de Ferraz en conversa amb EL PERIÓDICO.
Génova donava per feta la majoria absoluta; els missatges dels últims dies apel·lant al fet que no estaven segurs del tot d’aconseguir-ho buscaven assegurar els vots. El resultat final va ser un cop duríssim per a Alberto Núñez Feijóo, resumeixen des de la direcció del PSOE.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs