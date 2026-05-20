Captura en aigües internacionals
Albares denuncia des d'Alemanya el tracte «monstruós, inhumà i indigne» d'Israel als activistes de la Flotilla
Meloni qualifica d'«inacceptables» les imatges difoses pel ministre ultra israelià Ben Gvir i exigeix l'alliberament immediat dels cooperants
Gemma Casadevall
«Quan sortia de la cancelleria alemanya he vist un vídeo monstruós, inhumà i indigne on membres de la Flotilla (de Gaza) eren tractats injustament i de manera humiliant per un ministre israelià i per la policia. Entre ells hi ha els espanyols i espanyoles de la Flotilla (…) És un tracte abominable, indigne i exigeixo disculpes públiques a Israel»: amb aquestes paraules va anunciar el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, la seva decisió de convocar l'encarregada de negocis d'Israel, Dana Erlich, la màxima representant d'aquest país a Espanya. El motiu aquesta vegada és el tracte vexatori del ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Gvir, als activistes detinguts «en aigües internacionals», va emfatitzar Albares, entre els quals hi ha, segons les dades de què disposa Exteriors, 44 espanyols. El ministre israelià que apareix a les imatges «fa molt temps que està sancionat per Espanya i té prohibida l'entrada al nostre país», va destacar Albares, per asseverar a continuació que aviat aquesta prohibició s'estendrà a tota la UE. De moment, des del ministeri espanyol es contactarà amb la resta de països amb ciutadans a la Flotilla per actuar conjuntament.
Les declaracions d'Albares, pronunciades davant mitjans espanyols, es van produir després de la reunió de treball mantinguda a Berlín amb el seu homòleg d'Alemanya, Johann Wadephul. El Govern del canceller Friedrich Merz manté la línia marcada des de fa dècades a Alemanya de la màxima cautela respecte a Israel al·legant raons de «responsabilitat històrica» pels milions de jueus morts en l'Holocaust nazi.
La trobada entre tots dos ministres es va produir la vigília de la reunió a Helsingborg (Suècia) entre els titulars d'Exteriors de l'OTAN, preparatòria per a la cimera de l'Aliança Atlàntica que tindrà lloc a Turquia al juliol. La cita està marcada pels anuncis de retirada de tropes dels EUA de les seves bases a Europa, cosa que afecta directament les d'Alemanya.
Al vídeo al qual al·ludeix Albares, que ha estat divulgat pel mateix Ben Gvir a X i ha aixecat crítiques per la seva duresa al Govern d'Israel, hi apareixen activistes de la Flotilla Global Sumud emmanillats i arrossegats per terra, en un vaixell militar, després de ser capturats en aigües internacionals. Se'ls condueix emmanillats i humiliats, mentre se'ls obliga a escoltar l'himne israelià. El ministre Ben Gvir els rep a continuació eufòric i triomfant a terra, mentre se'ls obliga a avançar amb el cap cot, entre bromes donant-los la «benvinguda» i advertiments sobre el que els pot esperar a Israel.
El ministre implicat, amb competències sobre la Policia, va ser l'encarregat de visitar a la presó del desert de Nègueb els activistes capturats en flotilles anteriors. Ha estat denunciat reiteradament pel tracte vexatori que dispensa als activistes i per les condicions inhumanes que reben els palestins detinguts o reclosos a les presons israelianes.
Meloni trenca la seva tebior
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha trencat la seva habitual tebior sobre els excessos israelians amb una declaració encesa. Les imatges difoses pel ministre Ben Gvir, ha dit, són «inacceptables», i el tracte rebut pels manifestants —entre ells 29 ciutadans italians— suposa una lesió intolerable de la dignitat humana. Roma ha demanat el seu alliberament immediat i, a més, ha reclamat a Tel-Aviv que es disculpi: no com a prec, sinó com a exigència formal. El Govern italià ja actua «als més alts nivells institucionals», ha puntualitzat la líder italiana, en explicar que ha estat convocat l'ambaixador israelià, informa Irene Savio.
El ministre de Defensa, Guido Crossetto, també ha carregat durament contra el dirigent ultra israelià. «Nosaltres presumim d'altres coses, ministre. Presumim d'haver tractat sempre amb respecte els seus compatriotes, i no tenim el costum de detenir persones en aigües internacionals, sinó més aviat de rescatar-les si ho necessiten. No crec que amb actituds d'aquest tipus es faci cap bé a Israel», ha declarat.
