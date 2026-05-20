CAS PLUS ULTRA
Anàlisi Rellevant, Whathefav, Gertru…: Qui és qui en la presumpta trama de Zapatero
Tono Calleja Flórez
La interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama relata detalladament qui conformaven la presumpta trama de corrupció, en el «vèrtex de la qual se situa José Luis Rodríguez Zapatero, que exerceix el lideratge estratègic i manté els contactes institucionals i empresarials d’alt nivell».
«Des de la seva oficina de Ferraz – centre de coordinació de la xarxa – s’imparteixen instruccions, s’elaboren documents, es gestionen comunicacions sensibles i s’articula l’operativa financera i societària. Al seu voltant actuen col·laboradors de confiança», prossegueix la resolució que identifica tots els integrants de la suposada organització de l’ expresident del Govern.
Julio Martínez Martínez, a qui Zapatero considera «amic», era segons la interlocutòria del jutge Calama el responsable «de la captació de clients i de la gestió operativa dels encàrrecs». Aquest empresari exercia «un paper rellevant en diferents nivells: com a «receptor i executor d’instruccions directes» de l’expresident; «i com a responsable d’un entramat societari destinat a canalitzar els fons percebuts dels esmentats clients».
Als correus interceptats per la UDEF s’evidencia que el directiu de Plus Ultra Roberto Roselli manifesta a l’expresident de la companyia Rodolfo Reyes que ell no parla «directament amb Zapatero sinó amb la seva «lacayo», Julio Martínez Martínez, i que aquest li va parlar de l’estructura mercantil («fi nance boutique») que havien muntat, assenyalant Roselli que a través d’aquesta cobrarien les «mossegades».
Aquesta operativa es portava a terme mitjançant la societat Anàlisi Relevante SL, que segons els investigadors era «una peça instrumental dins d’una estructura financera dissenyada per canalitzar fons procedents de diverses societats – principalment Plus Ultra, però també Sofgestor, Grup Aldesa i Intel·ligència Prospectiva–, cap a persones de l’entorn de la xarxa organitzada, especialment José Luis Rodríguez Zapatero i Whathefav», aquesta última propietat de les filles de l’expresident del Govern.
La intervenció d’Anàlisi Rellevant «revela una operativa financera dissenyada per simular serveis d’assessorament, generar contractes i factures que atorguessin aparença de legalitat als pagaments, i canalitzar fons procedents de societats amb interessos en l’obtenció d’ajuts públics cap a membres de la xarxa», destaca l’instructor. En la interlocutòria s’assenyala que el directius de Plus Ultra afirmen que «Manuel és la peça de ZP a Veneçuela», en al·lusió era Manuel Aarón Fajardo.
La mercantil Whathefav SL, en la qual apareixen com a administradores formals les filles de Zapatero, rep fons de clients i d’altres societats instrumentals, generant facturació genèrica i redistribuint pagaments cap a l’entorn de l’expresident. Els informes mensuals elaborats per Anàlisi Rellevant SL i distribuïts finalment per Whathefav SL s ’estarien remetent tant clients que abonen «notables xifres per ells, segons el contracte del qual es tracti, com a altres destinataris respecte dels quals es desconeix el motiu pel qual reben la informació i en quina mesura es realitza el pagament», prossegueix la interlocutòria.
La gestió quotidiana de la xarxa de Zapatero, segons el jutge, correspondria «a un tercer nivell jeràrquic, integrat per María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretària de l’oficina de l’expresident, que executaria directament les ordres impartides per aquest. Per la seva banda, Cristóbal Cano Quiles assumiria un rol equivalent al de María Gertrudis, actuant com a gestor diari de l’entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, mantenint a més un contacte fluid amb María Gertrudis».
Del contingut dels correus electrònics intervinguts a Julio Martínez Martínez es desprèn que Zapatero «imparteix les seves directrius» a través de Gertrudis Alcázar Jiménez, però també de Judith Laure Wells Sutton, que donen cobertura formal i documental «a la seva il·lícita activitat».
En la trama hi ha diverses empreses que, segons el jutge Calama, compleixen funcions diferenciades dins de l’esquema delictiu. Sofgestor SL, controlada per Carlos Alberto Parra Delgado, funciona com a vehicle de canalització de fons, justificant pagaments mitjançant contractes d’assessoria internacional intercanviables i mancats de contingut real. Tal com va avançar aquesta redacció, Parra Delgado ja va estar en el punt de mira de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el cas Koldo. En concret, aquest empresari també és apoderat de la mercantil Apamate Corporate and Trust, que va transferir 300.000 euros a una de les firmes del comissionista de les mascaretes Víctor d’Aldama.
La firma Intel·ligència Prospectiva SL, administrada pels germans Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constitueix «un punt d’entrada de fons estrangers, simulats com ampliacions de capital, que posteriorment es redistribueixen cap a Anàlisi Relevant, Whathefav i Gate Center mitjançant contractes ficticis.
Calefón Consultores SL, controlada per Santiago Fernández Lena, malgrat no tenir vinculació formal, també opera com a societat instrumental utilitzada per canalitzar fons de Plus Ultra cap a mercantils de l’entorn de Julio Martínez Martínez mitjançant «facturació simulada i contractes ad hoc».
Les firmes Iot Domotic Europe, Voli Analítica, Idella Consulenza Strategica SL i Afitta SL exerceixen papers «rellevants», segons el jutge, ja que serveixen per rebre les sumes que va rebre la suposada trama de l’aerolínia Plus Ultra. En concret, Idella Consulenza Strategica s’hauria utilitzat «com a eix societari des del qual s’articulen les operacions presumptament destinades a desviar a l’estranger els fons derivats del contracte subscrit amb l’aerolínia Plus Ultra. La seva intervenció es manifesta en tres plans: com beneficiaria del contracte amb Plus Ultra que generaria un ingrés de 530.000 euros; com a societat matriu de tas entitats creades a Dubai, i com a peça instrumental per desviar a l’estranger els fons derivats del contracte, evitant la seva percepció a Espanya mitjançant l’ús de societats establertes a la zona franca de Dubai»
Seguint instruccions de Zapatero, es va crear almenys la societat off-shore : Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% per Idella Consulenza Strategica, amb un pla de negoci de 3 milions de dòlars dels Estats Units en cinc anys. Idella va subscriure amb Plus Ultra un contracte per cobrar l’1% del rescat (530.000 euros).