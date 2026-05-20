Sessió de control
Sánchez mostra tot el seu «suport» a Zapatero i Feijóo li retreu que el lema del seu Govern és «el que pugui robar, que robi»
El president fa pinya amb l’expresident després de la seva imputació
Mariano Alonso Freire
El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar fermament José Luis Rodríguez Zapatero en la sessió de control del Congrés, a preguntes d’Alberto Núñez Feijóo, que li va retreure: «El lema del seu Govern és: ‘El que pugui robar, que robi’». El cap de l’Executiu, que va manifestar també la seva «col·laboració amb la Justícia» i el seu respecte «a la presumpció d’innocència», va enaltir la figura de Zapatero per, va dir entre aplaudiments del grup socialista, haver «tret Espanya d’una guerra il·legal, haver ampliat drets i haver acabat amb ETA». A més, va acusar Feijóo de conèixer anteriorment la interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, conegut aquest dimarts, per haver-se referit en un míting de la campanya andalusa a la investigació sobre l’excap de l’Executiu, de la qual aquell mateix dia havien informat diferents mitjans.
Feijóo, prèviament, va començar la seva primera intervenció, la que obre la sessió de control, referint-se així a la interlocutòria del jutge Calama: «Ahir un jutge va imputar el seu far moral». I li va plantejar tres preguntes concretes. La primera, si Zapatero parlava amb ell pel que fa al rescat de l’ aerolínia Plus Ultra; la segona, si «va a arremetre contra els jutges com va ordenar ahir», amb referència al missatge de Sánchez a l’Executiva del PSOE, revelat per la cadena SER, perquè es defensés Zapatero, i la tercera i última: «¿Què fa encara allà tacant, un dia més, la Presidència del Govern d’Espanya?».
La resposta de Sánchez va deixar poc lloc a dubtes, ja que va tancar files amb Zapatero i, sense fer servir la paraula lawfare o guerra bruta judicial, va encoratjar sospites sobre l’actuació judicial, inclosa la d’una possible filtració al mateix líder del PP. El president, a més, li va etzibar a Feijóo i a tot el grup del PP: «Lliçons dels que tenen tant a tapar, cap». Igualment, i com en moltes altres ocasions, va al·ludir a la fotografia de fa dècades del president del PP amb el narco Marcial Dorado: «Si vol mirar a la corrupció, miri’s al mirall, o recordi les fotos del seu passat».
«Això ja ho hem vist»
En el seu torn de rèplica, Feijóo va recordar la reacció del Govern i el PSOE davant altres escàndols. «Això ja ho hem vist, van aplaudir Ábalos [José Luis] i és a la presó; van defensar súper Santos Cerdán i va camí de tornar a la presó... només falta saber quant aguantarà sense negar també Zapatero». El líder de l’oposició li va retreure que «no el creu ja ni l’opinió sincronitzada», una al·lusió a una presumpta concertació d’opinadors en favor del Govern, i va afegir: «Alguns de vostès, que continuen sent honestos, s’han quedat de pedra. La pregunta és per què vostè no. Perquè no actua amb la coherència de les acusacions gravíssimes que s’han abocat ahir, i és evident, només cal llegir la interlocutòria per adonar-se que sense el seu consentiment el senyor Zapatero no hauria pogut delinquir».
La imputació de Zapatero, com no podia ser de cap altra manera, va ser l’assumpte central de la resta de la sessió de control i de les altres dues preguntes al president. El líder de Vox, Santiago Abascal, que va preguntar després de Feijóo, no el va esmentar en primer lloc, ja que va preferir tornar a interrorgar Sánchez sobre la immigració, però sí al final de la seva intervenció, quan va dir: «Tot Espanya sap que vostè és el cap d’Ábalos, vostè és el cap de Koldo, vostè és el cap de Cerdán i vostè és el soci, o el cap de Zapatero, però això ja ens ho diran els tribunals».
L’última pregunta al president li va correspondre al portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que brandint una còpia dels més de vuitanta folis de la interlocutòria del jutge Calama, va manifestar estar «fotut», i fins i tot va afegir: «Això és una merda». Si bé no va amagar la seva admiració i respecte per l’expresident del Govern, i va donar per bona la teoria del lawfare, afirmant fins i tot que els altres tres expresidents, Mariano Rajoy, José María Aznar i Felipe González, mereixerien una interlocutòria similar, el diputat independentista va exclamar: «També tinc ulls a la cara». I li va plantejar al president: «¿On acaba el lobbisme i comença el tràfic d’influències?».
El president del Govern, Pedro Sánchez, va arribar tranquil i acompanyat per gran part dels seus ministres al Ple del Congrés. Fonts de la Moncloa van explicar que «està tranquil» perquè llegir les 88 pàgines de l’ auto d’imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero «tranquil·litza». Segons aquestes fonts, el text confirma que l’excap de l’Executiu va ingressar les seves retribucions «en un compte conjunt amb la seva dona; ell no forma part de cap entramat societari».
L’entorn del president explica que el text no aclareix si Zapatero «forma part de cap entramat societari» i «no inclou la paraula imputar; res on consti el tràfic d’influències». Presidència del Govern ha aclarit a més que el despatx de Rodríguez Zapatero al carrer Ferraz pertany al PSOE i és per a ús dels expresidents.
24 hores després de la bomba que va suposar la citació com a investigat de Zapatero, la Moncloa vol mostrar tranquil·litat, fermesa i el màxim recolzament a l’expresident en el qual tant s’ha recolzat Sánchez. «Tota la col·laboració amb la justícia, tot el respecte a la presumpció d’innocència i tot el meu recolzament al president Zapatero», ha resumit el resum de la seva posició que ha fet el president en el Ple del Congrés en resposta al líder de l’oposició, informa Luis Ángel Sanz.
