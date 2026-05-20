La IA d’Anthropic que inquieta Europa
La UE busca accés a la intel·ligència artificial de l’empresa responsable del model Claude Mythos, que teòricament és capaç d’explotar milers de vulnerabilitats informàtiques d’alta gravetat, davant el temor d’haver de dependre tecnològicament dels EUA.
Carles Planas Bou
La Unió Europea vol tenir accés a Mythos, el misteriós model d'intel·ligència artificial que ha posat la ciberseguretat global contra les cordes.
El 7 d'abril passat, Anthropic va anunciar que havia creat Claude Mythos, un model d'IA capaç de detectar i explotar "milers de vulnerabilitats d'alta gravetat" en qualsevol sistema informàtic, deixant així governs i empreses a la seva mercè. El programa suposa, segons la firma californiana, una amenaça tan "greu" per a la seguretat nacional i l'economia que va decidir no obrir el seu accés al públic. Aquest va quedar inicialment limitat un grup de 40 empreses nord-americanes, entre les quals Apple, Google, Nvidia o el banc JPMorganChase, per a "finalitats defensives".
Diversos experts han qüestionat el relat d'Anthropic, si bé avaluacions independents suggereixen que Mythos és una arma ofensiva molt potent. La por que una IA dissenyada per colar-se en tota mena d'infraestructures digitals caigui en mans de països enemics o pirates informàtics ha posat Donald Trump en conflictes. Així, la mateixa Casa Blanca que a principis de març va vetar Anthropic –tatxant-la de "risc per a la cadena de subministrament"– per oposar-se als seus dictats està ara utilitzant Mythos per identificar vulnerabilitats en els seus sistemes, treballant per ampliar l'accés a tot el Govern i provant de forçar la companyia dirigida per Dario Amodei a restringir el seu accés empresarial.
Aquest temor també ha afegit un altre element de desestabilització al tauler geopolític global. Des de principis d'abril, tota mena de nacions sobiranes estan suplicant a Anthropic poder utilitzar la seva IA per trobar possibles bretxes, apedaçar-les abans que les ataquin els seus rivals i reforçar així la seva ciberseguretat.
Preocupada per les seves hipotètiques implicacions, la Comissió Europea s'ha reunit "quatre o cinc vegades" amb la start-up per accedir a Mythos, va explicar recentment el portaveu comunitari Thomas Regnier. La petició europea ha sigut denegada. No obstant, Anthropic ha acordat oferir sessions informatives a l'Executiu encapçalat per Ursula von der Leyen sobre les presumptes capacitats de Mythos.
Eurodiputats de diversos partits han denunciat que aquesta negativa exposa la dependència tecnològica que la Unió Europea té dels Estats Units i com aquesta falta de sobirania digital pot convertir-se en un risc per a la seguretat nacional. El Parlament Europeu ha abordat en el ple d'aquest dimarts una qüestió ja plantejada abans pels ministres d'Economia i Finances dels 27. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, és dels que ha advocat per tenir "accés primerenc".
La sensació d'exclusió i urgència és tal que Brussel·les fins i tot ha obert la porta a fer ús de la seva llei d'IA per "assegurar-nos d'obtenir, si fos necessari, accés als models" d'Anthropic, va assenyalar Regnier en declaracions a POLÍTIC. En canvi, OpenAI, propietària de ChatGPT, sí que ha compartit el seu model més avançat, GPT 5.5-Cyber, amb les autoritats comunitàries.
Por econòmica
Les afirmacions – per ara no contrastades – d'Anthropic inquieten especialment el món econòmic i financer, que tem que un accés il·lícit als seus sistemes pugui desencadenar una fallada global. A finals d'abril, el Banc Central Europeu (BCE) ja va demanar a les entitats bancàries del continent preparar plans de contingència per fer front al possible impacte de Mythos.
La creixent pressió internacional ha portat la companyia a tancar un acord pel qual informarà el Consell d’Estabilitat Financera (FSB) sobre les vulnerabilitats del sistema financer identificades per Mythos, informa el Financial Times. Aquest organisme reuneix funcionaris dels ministeris d’Hisenda, banquers centrals i reguladors dels països del G20, entre els quals els Estats Units, la Xina, França, Alemanya, el Japó o l’Aràbia Saudita.
