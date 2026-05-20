Israel intercepta tots els vaixells de la Flotilla que es dirigien a Gaza
Els tripulants capturats es troben reclosos en un vaixell "presó"
Andrea López-Tomàs
Finalment, ahir totes les embarcacions van ser interceptades. Els tripulants han sigut detinguts i reclosos en un vaixell presó que es desplaça cap al port israelià d'Ashdod. El Ministeri d'Exteriors israelià va insistir dilluns que "no permetrà cap violació del bloqueig naval legal sobre Gaza" i va instar la Global Sumud Flotilla a "tornar immediatament".Dos dies ha trigat l'Exèrcit israelià a interceptar els 54 barcos de la Flotilla rumb a Gaza. Malgrat la intercepció de desenes d'embarcacions aquest dilluns, almenys 10 barcos han aconseguit continuar navegant cap a la Franja, amb unes 70 persones a bord, durant unes hores més. Però, finalment, durant la tarda de dimarts totes les embarcacions han sigut interceptades. "Deu de les nostres embarcacions humanitàries han sobreviscut a 22 hores d'atacs israelians en aigües internacionals i es mantenen ferms, rumb a Gaza", ha celebrat aquest matí l'organització en el seu compte d'Instagram, que confirmava que es trobaven "a tan sols 121 milles nàutiques de les costes de Gaza". El Ministeri d'Exteriors israelià va insistir dilluns que "no permetrà cap violació del bloqueig naval legal sobre Gaza" i va instar la flotilla a "tornar immediatament".
"Mentre les nostres embarcacions s'acosten a una Gaza assetjada i bombardejada, porten amb si els noms d'aldees palestines destruïdes que l'ocupació ha intentat esborrar de la història i la memòria", ha reivindica l'organització aquest dimarts. "Les seves històries perduren, igual com la nostra voluntat de trencar el bloqueig; la nostra lluita no acaba aquí", ha defensat aquesta missió de 45 nacions diferents. Es tracta de la tercera vegada que salpen aquests vaixells després d'intents anteriors de trencar el bloqueig de Gaza que van ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Uns 54 barcos van salpar dijous des del port del sud turc de Marmaris. La coalició de la flotilla ha denunciat que almenys cinc barcos haurien rebut trets tant dilluns com dimarts, tot i que en les retransmissions en directe es veu els activistes amb les mans en alt mentre soldats israelians armats abordaven les embarcacions.
Dilluns l'Armada israeliana va interceptar almenys 39 embarcacions, aturant centenars d'activistes que seran traslladats al port d'Ashdod i deportats. "El bloqueig il·legal i el genocidi d'Israel han d'acabar, i la nostra missió legítima ha d'estar protegida pel dret internacional", insisteixen els organitzadors. Turquia, Bangladesh, Brasil, Colòmbia, Indonèsia, Jordània, Líbia, Malàisia, Maldives, El Pakistan i Espanya han condemnat "en els termes més enèrgics els atacs israelians contra la flotilla, una iniciativa humanitària civil pacífica destinada a cridar l'atenció internacional sobre el catastròfic patiment humanitari del poble palestí". "Aquests atacs contra els vaixells i la detenció arbitrària d'activistes constitueixen flagrants violacions del dret internacional i del dret internacional humanitari", han conclòs en un comunicat conjunt.
