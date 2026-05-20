Junqueras anuncia esmenes a la llei de finançament per recaptar l’IRPF
El president dels republicans confia en el fet que els comptes ajudin a encarrilar el conflicte que mantenen Govern i professors
Quim Bertomeu
Una vegada anunciat el pacte de pressupostos entre el Govern i ERC, quedava escoltar els protagonistes d’una part i de l’altra. Donada la magnitud del pacte, en el cas d’ERC va prendre la paraula el president del partit, Oriol Junqueras. El líder republicà va defensar l’acord perquè va argumentar que servirà per injectar nous recursos en polítiques socials i donarà "noves eines" a Catalunya, com la línia orbital de tren per millorar la mobilitat. Però, més enllà del pacte en si mateix, va confiar que aquesta sintonia renovada entre ERC i el Govern serveixi per resoldre un vell assumpte pendent: que la Generalitat pugui recaptar l’IRPF que es paga a Catalunya. "Som davant d’una nova oportunitat", va dir.
El tema de l’IRPF ha sigut polèmic des del primer dia i va fer descarrilar l’anterior negociació pressupostària amb el Govern. Per salvar els pressupostos, Junqueras va acceptar diluir les seves exigències sobre aquest impost. Ara, amb el pacte tancat, va recordar que cal solucionar aquest assumpte pendent. La seva proposta passa per aprofitar la nova llei de finançament autonòmic que ha de dur al Congrés el Govern de Sánchez. Aprofitant la presentació d’aquesta norma, ERC presentarà les "esmenes" pertinents per materialitzar el traspàs de l’impost a la Generalitat. Només li faltarà convèncer el PSOE –i també Junts– perquè les votin a favor.
Complir el compromís
¿Per què hauria de funcionar aquesta vegada el que va naufragar a principis d’any? En primer lloc, perquè ahir el Govern va tornar a assumir aquest compromís i ERC confia que, tard o d’hora, complirà. En segon lloc, perquè, una vegada celebrades les eleccions andaluses, Junqueras està convençut que aquesta vegada el Ministeri d’Hisenda no hi posarà obstacles. "Utilitzarem totes les eines que tinguem al nostre abast. La nostra convicció és lluitar per això tant com sigui possible", va concloure.
Per ERC és molt important que es compleixi aquest compromís, entre altres coses perquè el partit ha de lidiar amb veus crítiques internes que qüestionen que es continuï donant suport a Illa malgrat que no ha complert amb l’IRPF. De fet, dilluns es van expressar en el Consell Nacional que es va convocar per abordar el pacte de pressupostos. Aquestes veus també van qüestionar que el Consell Nacional no celebrés cap votació per decidir si s’avalava o no el pacte amb Illa. Junqueras va argumentar que aquestes coses no fa falta votar-les: "Mai s’ha sotmès a votació una qüestió d’aquesta classe. Cada dos anys la militància vota i decideix les línies estratègiques del partit". Si aconseguís concretar la cessió de l’IRPF, Junqueras aconseguiria un doble triomf: podria contrarestar les veus crítiques internes i, al mateix temps, tindria un element de pes per justificar els seus pactes amb els socialistes.
Més enllà del tribut, Junqueras va centrar el seu discurs a defensar el pacte des del punt de vista dels recursos per a polítiques socials. Va destacar els 250 milions extres per a polítiques sanitàries, els 210 per a rehabilitació de vivendes o els 50 per fomentar el català en l’àmbit digital. També va destacar els 500 milions que s’afegiran al pressupost d’educació.
Per al líder d’ERC aquesta última partida ha de servir per "ajudar" a encarrilar el conflicte que mantenen obert el Govern i els professors. Segons Junqueras, aquests recursos preveuen "una dotació destinada" a un eventual acord. És a dir, que els diners haurien de servir, entre altres qüestions, per satisfer les demandes relatives "a l’increment de salaris". "Tenim la voluntat d’ajudar tothom sempre i a tot arreu", va concloure.
