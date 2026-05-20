Junts i la CUP suggereixen que el líder d’ERC té "interessos particulars"
Carlota Camps
Junts i la CUP dubten dels motius que han portat el president d’ERC, Oriol Junqueras, a segellar finalment un acord amb el Govern perquè Catalunya tingui pressupostos el 2026. Els dos partits consideren que darrere de les 13 pàgines del pacte s’amaguen "interessos particulars" i una "agenda personal" del líder dels republicans. Cap de les dues formacions va voler explicitar a què es referien, i si estaven suggerint que Junqueras busca un indult del Govern per poder aixecar la seva inhabilitació en cas de no ser amnistiat. No obstant, sí que han donat per fet que hi ha "interessos" que "no són els del país".
A la Cambra catalana, els postconvergents van acusar ERC d’haver renunciat al "concert econòmic" a canvi d’"una línia orbital i un parell d’engrunes més". "Hi ha hagut unes rebaixes constants d’ERC, que ha demostrat que el que volia eren uns pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant interessos particulars i han deixat el país al marge", va defensar el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés. A més, va afirmar que l’acord pressupostari valida "dos anys de mala gestió del Govern i de subordinació al PSOE" i no resol el problema de Rodalies, la vaga dels mestres, l’accés a la vivenda, la defensa del català, el dèficit d’inversions ni el dèficit fiscal.
Per la seva banda, la CUP va criticar als republicans haver "deixat tirats" els docents en les seves reivindicacions i en les seves negociacions amb el Govern. "Estem segurs que les bases d’ERC no donen crèdit", va remarcar el diputat anticapitalista Xavier Pellicer, que va lamentar que la formació independentista no hagués "congelat" les negociacions després de la falta d’entesa entre l’Executiu i els professors i de la polèmica per la infiltració de dos mossos.
El PP i Vox també van criticar el pacte.
