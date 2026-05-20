El jutge imputa a Zapatero "tràfic d’influències" i blanqueig de capitals
El magistrat de l’Audiència Nacional l’interrogarà el 2 de juny, acusat de liderar una estructura jerarquitzada per lucrar-se econòmicament
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama considera l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d’"una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències" la finalitat de la qual "és l’obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l’exercici d’influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra", segons informa el gabinet de premsa de l’Audiència Nacional. Per aquesta raó li imputa delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, pels quals serà interrogat en qualitat d’imputat el 2 de juny.
Segons la investigació, els resultats de la qual recull el magistrat en la interlocutòria que s’estén al llarg de 85 pàgines, la trama va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs "per exercir influències il·lícites, ocultar l’origen i destí dels fons i obtenir beneficis econòmics en favor de tercers i del mateix entramat".
Aquest assumpte va arribar a l’Audiència Nacional procedent d’un jutjat d’instrucció de Madrid que ja va practicar detencions relacionades amb un ús indegut del rescat de 53 milions d’euros que el Govern de Pedro Sánchez va aprovar per a Plus Ultra, entre les quals hi havia un amic de l’expresident, Julio Martínez Martínez, propietari de l’empresa Análisis Relevante. L’origen del procediment és una querella presentada per la Fiscalia Anticorrupció.
Segons les indagacions, Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d’accés a alts càrrecs de l’Administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables. Els fets descrits, afegeix el jutge, demostren que la influència exercida no es va dirigir a obtenir un tracte general o una expectativa indeterminada, sinó a la consecució d’una resolució administrativa concreta: l’aprovació i desemborsament de l’ajuda pública sol·licitada per Plus Ultra en el marc del Fons de Suport a la Solvència. La seqüència temporal de reunions, contactes i comunicacions −incloent l’accés a informació privilegiada sobre la imminent concessió de l’ajuda−, evidencia que la xarxa va actuar amb la finalitat específica d’influir en la decisió de l’òrgan competent.
La investigació també revela l’existència de contraprestacions econòmiques canalitzades a través de l’entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez. Això constitueix, segons Calama, un indici rellevant de la relació causal entre l’activitat d’influència i el benefici econòmic perseguit. Així mateix, afegeix, la utilització de societats instrumentals com Caletón Consultores i Summer Wind, demostra la triangulació de pagaments i la participació d’administradors amb funcions de testaferros, que reforcen l’aparença d’una estructura dissenyada per ocultar l’origen i destí dels fons.
La via Ábalos
En el seu escrit, l’instructor recorda que els directius de Plus Ultra van intentar obtenir l’ajuda de 53 milions d’euros concedida per la SEPI mitjançant "mecanismes aliens als cursos legalment establerts". Per a això, van articular dues línies d’influència, una a través del llavors ministre de Transport José Luis Ábalos i una altra a través de Rodríguez Zapatero. Va ser la via d’aquest últim la que va adquirir un "paper predominant" i va permetre a Plus Ultra arribar als objectius perseguits.
El magistrat considera que els indicis obtinguts posen de manifest l’existència d’una xarxa organitzada dedicada a l’exercici d’influències sustentada en els contactes de Rodríguez Zapatero. Aquesta xarxa hauria actuat en benefici de tercers, sent aquests en la seva condició de clients els que abonaven determinades quantitats a canvi dels serveis prestats.
En aquesta estructura, segons el jutge, Julio Martínez Martínez exerciria un paper rellevant com a interlocutor habitual dels clients de la xarxa i com a receptor i executor d’instruccions directes de Rodríguez Zapatero i també com a responsable d’un entramat societari destinat a canalitzar els fons percebuts dels esmentats clients. La transferència d’aquests fons a l’entorn societari s’hauria formalitzat mitjançant contractes d’assessoria o consultoria, utilitzats com a mera justificació documental. El principal beneficiari final dels ingressos obtinguts seria José Luis Rodríguez Zapatero, així com la societat Whathefav SL, les administradores i sòcies de la qual són les seves filles.
La jerarquia
Explica també el jutge en la seva resolució que la gestió quotidiana de la xarxa correspondria a un tercer nivell jeràrquic, integrat per María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretària de l’oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, que executaria directament les ordres impartides per aquest. Per la seva banda, Cristóbal Cano Quiles assumiria un rol equivalent al de María Gertrudis, actuant com a gestor diari de l’entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, mantenint a més un contacte fluid amb María Gertrudis.
Calama explica que l’estructura investigada no es limita a Espanya. Seguint instruccions de Rodríguez Zapatero, afirma, es va crear almenys una societat off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% per Idella Consulenza Strategica. Idella va subscriure amb Plus Ultra un contracte per cobrar l’1% del rescat (530.000 euros), i la proximitat temporal entre l’esmentat contracte que té data del 19 de gener del 2021, l’inici de gestions per constituir Landside, el 26 de gener, i l’absència de pagaments a Espanya apunta que la societat offshore podria haver-se creat per canalitzar aquest cobrament.
