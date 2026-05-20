L’amfitrió nega que llancés crítiques a la invasió d’Ucraïna
J. OJEMBARRENA ALBA
La visita de Vladímir Putin s’ha vist marcada fins i tot abans que aterri a Pequín arran d’una publicació del Financial Times segons la qual Xi Jinping hauria assegurat que Putin "podria acabar penedint-se d’haver envaït Ucraïna". Això ha sigut negat pel portaveu d’Exteriors xinès.Pocs dies després que el president de la Xina, Xi Jinping, rebés el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, en una cimera a Pequín que portava gairebé una dècada sense dur-se a terme, arriba el torn del mandatari rus, Vladímir Putin, tradicionalment molt més afí a Xi i pròxim als interessos de la Xina. No obstant, la visita del líder rus s’ha vist marcada fins i tot abans que aquest arribi a aterrar a Pequín arran d’una publicació del ‘Financial Times’, segons la qual Xi hauria assegurat que Putin "podria acabar penedint-se d’haver envaït Ucraïna". Una cosa que ràpidament ha sigut negada pel portaveu d’Exteriors xinès.
A través de diverses fonts pròximes a la cimera celebrada entre Xi i Trump, el diari britànic assenyala que el president xinès va realitzar aquest comentari durant una conversa privada en la qual els dos líders van abordar la guerra d'Ucraïna i on el republicà va arribar a suggerir que els tres líders (Xi, Trump i Putin) sumessin esforços per actuar contra el Tribunal Penal Internacional.
Unes paraules amb què el dirigent xinès hauria arribat a posicionar-se d'una manera molt més clara al que havia seguit en ocasions anteriors durant les seves reunions amb l'expresident dels EUA Joe Biden, a qui mai havia ofert una valoració sobre la guerra desencadenada el 2022. De fet, tres setmanes abans de llançar la invasió contra Ucraïna, Putin va realitzar un viatge a la Xina durant el qual ell i Xi van proclamar una "amistat sense límits" entre els dos països.
Poques hores després que 'Financial Times' publiqués aquestes suposades declaracions, i el mateix dia que Putin aterra a la Xina per a la seva 25.a visita al gegant asiàtic –coincidint amb el 25è aniversari del Tractat de Bon Veïnat, Amistat i Cooperació entre els dos països–, el portaveu d'Exteriors, Guo Jiakun, ha mirat de treure legitimitat a aquesta informació. Així, a través d'una roda de premsa, ha asseverat que aquesta publicació "és inconsistent amb els fets i està completament inventada del no-res".Per ara, 'Financial Times' no ha portat a terme cap rectificació.
En cas de ser certes, les declaracions recollides pel rotatiu britànic marcarien un precedent respecte al posicionament de la Xina sobre la guerra d'Ucraïna, i podrien obrir el camí per a una bretxa entre Xi i Putin. Fins ara, Pequín ha optat per mantenir una posició ambigua sobre la invasió: d'una banda, defensant el respecte a la sobirania i integritat territorial de tots els països; mentre que de l'altra optava per atendre les "legítimes preocupacions de seguretat" de Rússia respecte a l'expansió de l'OTAN a l'est d'Europa i els desitjos d'Ucraïna per integrar-se a la Unió Europea.
