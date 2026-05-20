L’expresident es defensarà amb "fermesa" i "convicció"
El dirigent socialista nega haver intercedit davant l’Administració per al rescat de l’aerolínia Plus Ultra
Poc després que una dotzena d’agents de la policia i judicials abandonessin el despatx de José Luis Rodríguez Zapatero, l’expresident del Govern feia públic un vídeo defensant-se. En un minut i 20 segons, l’expresident negava haver realitzat "mai" cap gestió relacionada amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra "davant cap Administració o el sector públic". El dirigent socialista es va reafirmar que tota la seva "activitat pública i privada" s’ha desenvolupat "sempre amb absolut respecte a la legalitat".
El mateix dirigent socialista va confirmar en el vídeo que al matí havia rebut una notificació de l’Audiència Nacional citant-lo a declarar com a imputat en l’anomenat cas Plus Ultra el 2 de juny vinent.
La compareixença del Senat
Zapatero recordava que tots els seus "ingressos i remuneracions" han sigut declarats en l’IRPF "amb absoluta transparència i legalitat", com ja va dir de manera vehement en diversos moments en la compareixença del Senat en la comissió sobre el cas Koldo quan el va citar el Partit Popular. "A més d’això, vull reafirmar amb tota contundència que mai he fet cap gestió davant cap administració pública, ni el sector públic, en relació amb el rescat de Plus Ultra", va afegir el president amb rostre seriós en el vídeo gravat de manera casolana en un jardí i una paret de maons de fons.
Finalment, insistia, com ha dit en anteriors ocasions també en entrevistes, que "mai" ha tingut "una societat mercantil ni directament, ni a través de tercers, ni a Espanya, ni fora d’Espanya".
L’expresident acaba el seu missatge de vídeo afirmant que exercirà el seu dret a la defensa "amb tota la fermesa i tota la convicció". I va anunciar que "en els pròxims dies" atendrà els mitjans de comunicació.
El vídeo de l’expresident va circular ràpidament entre les files socialistes.
