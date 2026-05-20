Dos milions en comissions i una societat ‘offshore’ a Dubai
La trama de Zapatero també va cobrar per aconseguir que Veneçuela autoritzés els vols de Plus Ultra en plena pandèmia de covid
C. G. / T. C. F.
La investigació realitzada per la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional (UDEF) sota les ordres del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama sobre el rescat de la companyia Plus Ultra revela delictes de tràfic d’influències pels quals l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero –directament o a través de l’empresa de les seves filles, Whathefav– hauria obtingut gairebé 2 milions d’euros en comissions. També s’apunta al blanqueig de capitals a través d’una societat offshore a Dubai.
Sobre els beneficiaris finals de la presumpta organització criminal, segons apunta la interlocutòria d’imputació de l’expresident socialista, l’empresa del també investigat Julio Martínez Análisis Relevante hauria remès 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero i 239.755 euros a Whathefav, de manera que gran part dels fons rebuts per Análisis Relevante −procedents de Plus Ultra i les empreses també implicades Inteligencia Prospectiva, Softgestor i Grupo Aldesa– van acabar en l’entorn de José Luis Rodríguez Zapatero.
A més, altres mercantils com Gate Center haurien enviat 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero i 171.727 euros a Whathefav, mentre que societats del grup Thinking Heads, vinculat a Daniel Romero-Abreu Kaup, haurien remès 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero i 12.297 euros a Whathefav.
Per al jutge, consta acreditat en aquesta fase embrionària de la investigació l’existència d’una estructura societària i financera internacional indiciàriament dissenyada per canalitzar fons d’origen il·lícit, ocultar la titularitat real d’actius i desplaçar capitals fora del territori indiciàriament acreditat, segons la resolució dictada pel jutge Calama, que José Luis Rodríguez Zapatero, amb la participació de la seva secretària María Gertrudis Alcázar Jiménez i Julio Martínez Martínez, va impartir instruccions per a la constitució d’una societat a Dubai (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), el pla de negoci del qual preveia ingressos de 3 milions de dòlars en cinc anys i que estaria íntegrament participada per la mercantil espanyola Idella Consulenza Strategica, administrada per Julio Martínez Martínez. És a dir, es presenten indicis que els investigats haurien realitzat actes d’ocultació, conversió o transmissió de béns presumptament il·lícits mitjançant una estructura societària internacional dissenyada per impedir-ne el rastreig.
El domicili particular, no
El jutge va acceptar l’escorcoll de l’oficina de Rodríguez Zapatero i de tres mercantils objecte d’investigació més, si bé va rebutjar el del domicili particular de l’expresident del Govern com havia sol·licitat la Brigada Central d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció. Entén que en aquest moment no es presenten els pressupostos legals que estableix la doctrina constitucional i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem.
A més, considera poc probable que a l’habitatge de l’expresident puguin trobar-se en aquest moment efectes del delicte susceptibles d’assegurament. "En aquest cas, la investigació disposa de vies alternatives que permeten obtenir la informació rellevant sense necessitat d’accedir al domicili privat de l’investigat", afegeix.
En la interlocutòria d’imputació de l’expresident del Govern, el magistrat detalla que l’activitat desplegada pels investigats no es va limitar a les gestions orientades a obtenir l’ajuda pública espanyola, sinó que també es va estendre a una segona línia d’influència dirigida a intervenir davant l’Institut Nacional d’Aeronàutica Civil (INAC) de Veneçuela per assegurar l’autorització de vols de la companyia Plus Ultra. La trama va cobrar per aconseguir que les autoritats veneçolanes autoritzessin els vols de Plus Ultra en plena pandèmia de covid.
Per al jutge, tant aquesta línia d’influència com la dirigida a obtenir l’ajuda pública espanyola han de considerar-se un únic delicte de tràfic d’influències. Així, l’obtenció de l’ajuda d’una banda, i l’assoliment d’autorització de vols de l’altra respondrien a un pla global d’actuació en el qual la trama organitzada posa la seva capacitat d’influència al servei d’interessos empresarials concrets, obtenint contraprestacions canalitzades a través de l’entramat societari controlat per Julio Martínez Martínez, l’amic de Rodríguez Zapatero que va canalitzar les comissions a través de la seva mercantil Análisis Relevante.
