Junqueras reclama a Puigdemont el seu suport al nou finançament i l’IRPF: «Cal remar a favor del país»

Negociació dels pressupostos
Quim Bertomeu
El pacte de pressupostos entre el Govern i ERC ha tornat a posar en el focus dues qüestions que continuen pendents: el nou finançament per a Catalunya i que la Generalitat pugui recaptar l’IRPF que es paga a la comunitat. Aquest dimecres, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha defensat el pacte pressupostari firmat amb els socialistes i ha demanat l’ajuda de «tothom» per pressionar el Govern espanyol perquè concreti d’una vegada tant el finançament com el traspàs del tribut. Una petició d’ ajuda en què la també ha inclòs Junts i el seu líder, Carles Puigdemont. «Cal remar a favor del país», ha dit en una entrevista a Rac1.
Junqueras ha revelat que l’últim mig any ha anat a Bèlgica a veure Puigdemont fins a tres vegades. Una d’elles va ser el mes de febrer passat, una cita que al principi les dues parts van negar, però que al cap d’uns dies van acabar confirmant. Malgrat que les relacions entre ells fossin turbulentes durant els moments àlgids del procés –Puigdemont va arribar a escriure un llibre ple de crítiques al líder d’ERC–, Junqueras ha assegurat que actualment la relació «és excel·lent», almenys per la seva banda. «I per la seva banda suposo que també», ha remarcat. En aquest context, ha exposat que li agradaria comptar amb Junts en els pròxims mesos. Entre altres coses, perquè els set escons d’aquest partit al Congrés són decisius tant perquè prosperi el nou finançament com el traspàs de l’IRPF.
El líder republicà ha lamentat que el seu partit és "abroncat" massa sovint per pactar amb els socialistes quan, segons el seu parer, el que hi hauria d’haver és un front comú per aconseguir que el Govern de Pedro Sánchez compleixi les seves promeses a Catalunya. Entre aquestes, els 4.700 milions d’euros extra que preveu el nou finançament o l’IRPF. «Si en lloc d’esbroncar ERC, tots junts ens posem a intentar convèncer el Govern, millor», ha exposat.
Les possibilitats que ERC i Junts recuperin la sintonia semblen remotes. L’últim pic de tensió va ser fa menys d’un mes al Congrés, quan el partit de Puigdemont va tombar amb els seus vots una iniciativa dels republicans – el Consorci d’Inversions – que perseguia millorar la despesa en infraestructures a Catalunya per part del Govern central. La tensió entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras va escalar fins al punt que els postconvergents fins al punt que els postconvergents fins i tot van fingir amb acudir als tribunals.
Si tothom ens ajudés seria més ràpid i més fàcil
Sigui com sigui, en els pròxims mesos hi haurà noves oportunitats per posar a prova la capacitat d’aquests dos partits de posar-se d’acord. El Congrés votarà tres projectes clau d’ ERC – la condonació del deute del FLA, el nou finançament i l’IRPF – i, perquè vegin la llum, el concurs de Junts serà decisiu. «Si tothom ens ajudés seria més ràpid i més fàcil», ha considerat Junqueras.
Obstacle d’última hora
En les últimes hores s’ha interposat un obstacle imprevist al camí cap a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Segons ha informat la cadena SER i ha confirmat EL PERIÓDICO, les joventuts d’ERC (Jovent Republicà) han convocat un Consell Nacional per debatre quin ha de ser el posicionament de la seva diputada al Parlament, Mar Besses. Resulta que una part del Jovent no està còmoda amb el recolzament als comptes. Això no tindria cap importància si no fos perquè el vot de Besses és decisiu perquè tirin endavant.
Tenim molts vincles [amb el Jovent Republicà] i sentim tot el respecte del món
El PSC, ERC i els Comuns sumen 68 diputats, la majoria exacta per superar els previsibles 67 vots en contra de la resta de partits de l’hemicicle. Si Besses no vota a favor, els pressupostos cauran. Ja es va generar una expectativa similar en la investidura d’Illa, que també va dependre d’aquesta diputada republicana. En aquesta ocasió el Jovent també va debatre internament l’assumpte i va acabar votant a favor.
Junqueras no ha volgut polemitzar amb les seves joventuts: «Tenim molts vincles i sentim tot el respecte del món». També ha assegurat que no està preocupat pel seu Consell Nacional i ha recordat que ERC és un partit que «fa tot el possible per ajudar el país». No s’ha mullat sobre el resultat el debat, però ha confiat que no modificarà el pacte sobre els pressupostos: «Poden passar moltes coses que normalment no passen i que probablement no passaran», ha conclòs.
