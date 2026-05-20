El Partit Laborista confirma la candidatura d’Andy Burnham
Lucas Font
El Comitè Executiu Nacional del Partit Laborista ha confirmat aquest dimarts a l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com el candidat de la formació en les eleccions anticipades en la circumscripció de Makerfield, previstes per a finals de juny. La decisió suposa un pas més en l'objectiu de Burnham d'aconseguir un escó a la Cambra dels Comuns per poder disputar el lideratge al primer ministre, Keir Starmer, la continuïtat del qual està pendent d'un fil després dels mals resultats en les eleccions locals i regionals de principis de maig.
El comitè —format per 10 membres i liderat per Starmer— ha confirmat l'elecció de Burnham, prevista inicialment per a aquest dijous, després que la resta de candidats no hagin passat el procés de selecció previ. El regidor ja donava per feta la seva selecció en els últims dies, després que el mateix Starmer assegurés que no posaria impediments a la seva candidatura. En el seu discurs d'aquest dilluns en una conferència al nord d'Anglaterra, Burnham va demanar el recolzament dels votants per "canviar el Partit Laborista" i per oferir una resposta "més contundent" als seus problemes diaris, entre ells l'augment del cost de la vida.
El candidat laborista ja ha posat en marxa la seva campanya per aconseguir l'escó a Makerfield, una circumscripció situada als afores de Manchester en què el Brexit va guanyar amb un 65% dels vots i en la qual el recolzament al partit ultra Reform UK no ha parat de créixer en els últims mesos. El fins ara diputat per aquesta circumscripció, Josh Simons, va deixar el càrrec la setmana passada per permetre a Burnham accedir al Parlament i disputar el lideratge a Starmer, però la seva victòria no està ni de bon tros garantida.
L’auge dels populistes es nota especialment en aquesta zona d’Anglaterra, un antic bastió del Partit Laborista. Els efectes de la desindustrialització i de les polítiques d’austeritat distancien els votants dels dos grans partits i donen ales a Reform UK, que aspira a aconseguir un nou representant a la Cambra dels Comuns i a enfonsar les esperances de gran part del grup laborista.
