Patronals i sindicats celebren el tren orbital però hi anteposen Rodalies
Els agents socials tindran un rol assessor en la societat que gestionarà les inversions
Gabriel Ubieto
Patronals i sindicats aplaudeixen l’acord entre el PSC i ERC per invertir 5.200 milions i desplegar la nova línia de tren orbital, però reclamen que això no vagi en detriment de més inversions en l’actual xarxa de Rodalies, que ha de constituir la prioritat de la Generalitat.
Els consellers de Presidència, Albert Dalmau, i d’Economia, Alícia Romero, es van reunir ahir a la tarda amb les patronals Foment i Pimec i amb els sindicats CCOO i UGT per compartir-hi les línies mestres de les seves demandes que la Generalitat plantejarà al Govern central en la comissió bilateral que tindrà lloc avui.
Un dels acords aconseguits entre socialistes i republicans per desencallar els comptes públics passa per recuperar el projecte del tren orbital. "Valorem positivament que es parli de la mobilitat, és una de les grans preocupacions de la gent treballadora", però "fa falta reforçar les infraestructures que ja tenim", va afirmar la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López. "Celebrem que es facin infraestructures, però l’important són l’execució i els terminis", va apuntar el vicepresident de Foment Joan Roget.
Des de Pimec van considerar que hi ha altres despeses prioritàries i el seu president, Antoni Cañete, va recordar que "hi ha un problema d’urgència amb un coll d’ampolla a Tarragona". També va reclamar iniciar al més aviat possible les obres de la carretera B-40.
Queixa recurrent
Una queixa recurrent és que l’Estat pressuposta moltes inversions, però n’acaba executant molt poques. Per corregir-ho, Salvador Illa i Oriol Junqueras han acordat que l’Estat creï una societat mercantil que s’encarregui d’executar aquestes actuacions.
En aquesta societat mercantil tindrà representació tant la Generalitat com el Govern central i estarà assessorada per un comitè en què estaran representats Foment, Pimec, CCOO, UGT i alguns "experts", segons van traslladar ahir els agents socials.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols