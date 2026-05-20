Sánchez demana defensar el "bon nom" de Zapatero
El PP reclama explicacions al president: "Els ‘capos’ de la trama comencen a caure"
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, va enviar ahir un missatge privat a tots els membres de l’executiva federal perquè "defensin el bon nom" de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PSOE reconeix en el missatge el "moment dur" que ahir va travessar la formació i els demana que "avui més que mai" el partit es reafirmi "en la tasca de continuar lluitant per fer avançar el nostre país". Sánchez reclama "orgull i enteresa" en vista d’aquestes notícies.
Tota la direcció del PSOE va tancar ahir files amb l’expresident després de la seva imputació. La cúpula de Ferraz va denunciar una persecució judicial contra el dirigent i contra tota l’organització. La número tres socialista i secretària d’Organització, Rebeca Torró, va manifestar a les xarxes socials que la imputació és la "màxima expressió" del famós "qui pugui fer que faci", que va formular al seu dia l’expresident José María Aznar. "Zapatero té tot el meu suport", va continuar Torró, "respecte absolut a la presumpció d’innocència i a la justícia".
"No s’aturaran"
Alguns membres de la direcció van denunciar obertament una caça de bruixes judicial contra el PSOE. "Ens perseguiran a tots; ja ho vam veure en altres temps de la democràcia", asseveraven alguns. Fonts de la cúpula socialista també traslladaven "tranquil·litat".
La portaveu de l’Executiva Federal, Montserrat Mínguez, va fer públic un missatge a les xarxes socials amb només dues paraules: "No s’aturaran", donant a entendre que la pressió judicial sobre el PSOE no cessarà. Els socialistes ja han denunciat anteriorment una presumpta persecució judicial contra el partit, per exemple en la investigació que afecta la dona del president del Govern, Begoña Gómez.
El Govern, al contrari que el PSOE, va evitar qualsevol insinuació sobre una guerra bruta judicial o lawfare. Fonts de la Moncloa, però, sí que remarquen que confien en la seva innocència. A l’espera d’analitzar el contingut de la interlocutòria, les mateixes fonts assenyalen tranquil·litat. Es descarta així qualsevol efecte polític, com una moció de censura sobre la qual a Vox pressionen el PP.
"El tinglado s’enfonsa"
Tot just es va saber la informació, al PP van valorar la imputació de Zapatero "per corrupció i blanqueig de capitals" i la van qualificar de "gravetat extrema".
El secretari general del primer partit de l’oposició, Miguel Tellado, va expressar a X: "No parlem de l’expresident del Govern i prou, sinó del principal conseller de Sánchez". "El Govern ha de donar explicacions ja" perquè "el tinglado s’enfonsa i els capos de la trama comencen a caure", va sentenciar. Temps després ho va fer Alberto Núñez Feijóo. Es va pronunciar amb un missatge a les xarxes socials en què va demanar explicacions al president de l’Executiu. "Sánchez va arribar al Govern per la moció de censura que va defensar Ábalos i es va mantenir en el poder per la intermediació de Cerdán i de Zapatero. La corrupció és la raó fundacional d’aquest Govern. Sense suports no pot continuar. Sense decència, encara menys. Només li queda una sortida digna. No continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, de la justícia i d’Espanya".
El líder de Vox, Santiago Abascal, va aprofitar la imputació de Zapatero per tornar a reclamar una moció de censura contra Pedro Sánchez, atès que segons el seu parer aquest no és pas un cas "aïllat", sinó la demostració, va assenyalar en un missatge a les xarxes socials, "que Pedro Sánchez és el número u de totes les trames de corrupció".
