INTERLOCUTÒRIA D’IMPUTACIÓ
Els socis de Govern rebaixen el seu suport a Zapatero després de conèixer la interlocutòria d’imputació: «No pinta bé», «és una merda»
Gabriel Rufián exigeix respostes al Govern i admet que l’escrit judicial està «molt ben» armat
«Nou dels nostres són al carrer en part per ell, però també tinc ulls a la cara», va afirmar el dirigent republicà
Ana Cabanillas
La interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama en què imputa l’expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha caigut com una bomba de rellotgeria entre els socis de Govern. Aquest dimarts van començar denunciant persecució judicial. I si a la tarda ja començaven els dubtes entre les seves files, tal com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, aquest dimecres en la sessió de control va quedar patent que poc queda ja del suport incondicional que van donar a l’Executiu fa només 24 hores. Les veus que més fèrriament van defensar Zapatero i els que van denunciar ‘lawfare’ són avui els que admeten la gravetat dels indicis.
«La interlocutòria no pinta bé», va admetre la secretària general de Podem, Ione Belarra, a l’arribar a l’hemicicle aquest dimecres, un dia després que el partit hagi denunciat l’existència de ‘lawfare’. Una denúncia que també van llançar en un primer moment a Sumar, on ara rebaixen les seves acusacions.
Enrique Santiago, portaveu adjunt del grup que apuntava a una persecució judicial, va rebaixar el seu discurs després de conèixer la interlocutòria i va advertir, a l’arribar al Congrés, que «si s’han cobrat quantitats per qüestions polítiques, això és delicte». La diputada de Compromís Águeda Micó va admetre també que «no està tan clar que això sigui ‘lawfare’».
Rufián: «Això és una merda»
No obstant, el canvi més dràstic sobre aquest assumpte va arribar per part d’ERC. El seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, va ser una de les veus que més va defensar aquest dimarts Zapatero després que es conegués la seva imputació, va assegurar que el PP li tenia «mania» i va apuntar de nou a una fixació per part de la judicatura. La marxa enrere en els seus arguments després de conèixer la interlocutòria d’imputació es va fer evident des de primera hora d’aquest dimecres, quan a l’arribar al Congrés va admetre que l’escrit judicial està «molt ben escrit», i va admetre la validesa que no li va donar en un primer moment.
En la seva intervenció en la sessió de control,Rufián va exigir explicacions al Govern, i va assegurar que aquesta qüestió «mereix una resposta». El dirigent republicà va mostrar la seva afinitat cap a l’expresident socialista apel·lant a la seva mediació per concedir els indults als líders independentistes del procés, però no va esquivar la crítica. «Nou dels nostres són al carrer en part per ell, però també tinc ulls a la cara», va afirmar.
Rufián va continuar fent-se una sèrie de preguntes que continuaven qüestionant la judicatura, tot i que sí que va exigir respostes. «Que això no existiria si Zapatero no fos un enorme actiu electoral per a l’esquerra? I tant. Que existeix una cacera judicial? I tant. Que Felipe, Aznar i Rajoy s’ho mereixen molt més, no 88 [pàgines d’interlocutòria] sinó 188? Sí, també», va començar. «Però senyories, l’esquerra som una altra cosa, així que la pregunta que jo li faig, senyor president, és on acaba el lobbisme i comença el tràfic d’influències? On?», va continuar.
«Si això és veritat, és una merda. Si això és mentida, és una merda encara més gran que hem vist moltes vegades, massa vegades. Però mereix una resposta». En la seva intervenció des del seu escó, Rufián va continuar amb la petició d’explicacions: «Han d’entendre que hi ha molta gent d’esquerra en aquest país a qui això li trenca el cor».
En resposta a aquesta intervenció, el president del Govern, Pedro Sánchez, va insistir a donar «tot el meu suport» a l’expresident Zapatero, tal com va fer aquest dimarts després que es conegués la seva imputació.
