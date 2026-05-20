La trama va utilitzar l’empresa de les filles de l’expresident, segons el jutge
La investigació apunta que es va utilitzar Whathefav SL per rebre 1,2 milions en transferències "justificades" com a contractes de consultoria
Cristina Gallardo
La investigació realitzada per la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional (UDEF) al president José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la causa en la qual ha sigut imputat a l'Audiència Nacional revela la presumpta utilització de l'empresa de màrqueting de les seves filles Laura i Alba, Whathefav S.L., per rebre fons procedents de la trama Plus Ultra que s'haurien formalitzat mitjançant contractes, generalment d'assessoria o consultoria, utilitzats com a "mera justificació documental davant tercers".
Aquest ús de Whathefav estaria emmarcat, sempre a nivell indiciari, dins una operativa d'ús de societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs "per exercir influències il·lícites, ocultar l'origen i destí dels fons i obtenir beneficis econòmics" en relació amb el rescat de 53 milions d'euros atorgat pel Govern de Pedro Sánchez a l'aerolínia Plus Ultra, però també amb altres operatives.
El principal beneficiari final dels ingressos obtinguts, indica la interlocutòria, seria José Luis Rodríguez Zapatero, així com a la societat Whathefav SL, al compte d'empresa del qual haurien arribat una mica més d'1,2 milions d'euros procedents d'empreses vinculades amb la trama que canalitzarien els fluxos de pagaments principalment a través de l'empresa Anàlisi Rellevant, propietat del també imputat i persona molt pròxima a l'expresident Julio Martínez.
Així, en la interlocutòria dictada pel jutge Calama es detalla que l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) assenyala que la principal societat pagadora dins de l'entramat controlat per Julio Martínez durant el període 2020-2025 és Anàlisi Rellevant, que va efectuar entregues per un import total de 707.467 euros.
A més d'aquest flux de fons, la investigació identifica els principals proveïdors de l'entorn societari controlat per Julio Martínez, que concentren el volum de pagaments més gran: José Luis Rodríguez Zapatero (418.000 euros), Whathefav SL (242.423 euros), Viajes Zafiro SL (197.417 euros) i Companyia Inversora de Superfícies SLU (187.550 euros), aquesta última integrada al mateix entramat societari de Julio Martínez.
Només l'anàlisi dels comptes bancaris titularitat d'Anàlisi Rellevant reflecteix pagaments a Whathefav per 239.755,01 euros. Al seu torn, Whathefav hauria rebut 20.993,50 euros més d'Agropecuària Lucena i 18.150 euros de Pickashop, també controlades per Julio Martínez. S'hi afegeix que l'administrador únic d'una altra de les empreses implicades, Thinking Heads Group SL és Daniel Romero-Abreu Kaup, sent Thinking Heads Americas LLC una sucursal de la societat als Estats Units. Romero- Abreu Kaup apareix com a fundador i actual president de Gate Center. El grup Thinking Heads va abonar a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, i Gate Center, 352.980 euros més.
