Trump dona de termini a l’Iran fins a "principis de la setmana que ve"
Vance reconeix "avenços" i considera que Teheran vol arribar a un acord, però avisa que si no hi ha pacte els EUA reprendran l’ofensiva
Adrià Rocha Cutiller
Després d'haver assegurat aquest dilluns a la nit que els EUA van frenar el seu atac "imminent" contra l'Iran a petició de l'Aràbia Saudita, Els Emirats Àrabs Units i Qatar, el president nord-americà ha assegurat aquest dimarts davant la premsa que aquesta frenada és tan sols una cosa temporal, "d'un parell o tres dies".
"Pot ser que els doni fins divendres, dissabte o diumenge... Pot ser que a inicis de la setmana que ve acabi. Però és un període de temps molt curt, perquè no podem deixar-los que tinguin una bomba nuclear. Si la tinguessin, farien explotar Israel primer, i després l'Aràbia Saudita, els Emirats, Qatar... seria un holocaust nuclear. Són extremadament radicals", ha dit aquest dimarts Trump, que fa un mes, quan va ser declarat l'alto el foc, va assegurar en múltiples ocasions que el nou lideratge iranià era molt menys radical i molt més amigable que l'anterior dels EUA.
El seu vicepresident, JD Vance, que l'abril passat va participar al Pakistan en una de les negociacions frustrades amb Teheran, ha considerat que s'han produït "avenços" en els contactes i s'ha mostrat convençut que l'Iran "vol arribar a un acord". "Crec que reconeixen que una arma nuclear és una línia vermella per als EUA i que ja l'han interioritzat, però no ho sabrem fins que es firmi l'acord", ha assegurat en una roda de premsa a la Casa Blanca en substitució de la portaveu Karoline Leavitt, de baixa per maternitat.
Vance també ha utilitzat l'amenaça contra el règim dels aiatol·làs en cas que no hi hagi un acord. Segons ha assenyalat, el "pla b" de Trump si no s'aconsegueix l'acord serà reprendre l'ofensiva militar.
Diferències persistents
Malgrat que l'alto el foc ha sobreviscut, les negociacions entre Washington i Teheran han fracassat fins ara, sobretot a causa de les enormes diferències que separen encara els dos països. L'Iran mantenia a l'inici de la guerra –i encara manté– l'exigència de reparacions de guerra, el control d'Ormuz, l'aixecament de totes les sancions internacionals i la retirada dels soldats i bases nord-americanes a la regió com a condicions per començar a negociar l'apartat nuclear, el gran punt en discòrdia.
Totes aquestes reclamacions – sobretot el control d'Ormuz, per on passa el 20% de tot el comerç mundial de petroli i gas – són inacceptables tant per als EUA com per als països del Golf. Aquest dilluns Teheran va llançar oficialment la seva agència estatal encarregada de cobrar peatges a l'estret.
Malgrat aquesta última data límit de Trump – l'enèsima del multimilionari durant els gairebé tres mesos de guerra –, poc o res s'espera que avanci la negociació. Tant l'Iran com els EUA es consideren victoriosos en aquesta guerra i ningú, almenys de forma pública, ha donat a entendre que està disposat a fer concessions que serveixin per obrir camí en les converses.
