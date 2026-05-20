Zapatero va intermediar en negocis de compravenda de petroli i or
Hauria intervingut a Veneçuela en "operacions d’alt valor econòmic" entre Delcy Rodríguez i empreses xineses
T. C. F. / C. G.
Les comunicacions intervingudes revelen que la xarxa liderada per l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero "actuava tant a Espanya com a l’estranger, mantenint contactes amb autoritats i operadors econòmics de Veneçuela, la Xina, els Emirats Àrabs Units i altres països, amb l’objectiu d’influir en decisions administratives o facilitar operacions comercials de gran escala", segons la interlocutòria d’imputació.Les comunicacions intervingudes per la UDEF revelen que la xarxa liderada per l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero "actuava tant a Espanya com a l’estranger, mantenint contactes amb autoritats i operadors econòmics de Veneçuela, La Xina, els Emirats Àrabs Units i altres països, amb l’objectiu d’influir en decisions administratives o facilitar operacions comercials de gran escala", segons especifica la interlocutòria d’imputació de l’expresident del Govern, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
La investigació va permetre identificar "una trama de tràfic d’influències dirigida per José Luis Rodríguez Zapatero, que utilitza societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs per exercir influències il·lícites, ocultar l’origen i destí dels fons i obtenir beneficis econòmics en favor de tercers i del mateix entramat".La investigació ha permès identificar "una trama de tràfic d’influències dirigida per José Luis Rodríguez Zapatero, que utilitza societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs per exercir influències il·lícites, ocultar l’origen i destí dels fons i obtenir beneficis econòmics en favor de tercers i del mateix entramat", prossegueix la resolució.
Hauria exercit d’intermediari entre l’actual presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i empreses xineses en el negoci de la venda de petroli. La resolució judicial es refereix a uns missatges detectats per la UDEF, dels quals el magistrat assenyala que "es desprèn que, per accedir a l’operativa de compravenda de petroli, els potencials compradors han de canalitzar necessàriament la gestió a través de la xarxa d’influència articulada, que han de dirigir-se a José Luis Rodríguez Zapatero".En concret, hauria intermediat entre la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i empreses xineses en el negoci de la venda de petroli. En la resolució judicial es refereix a uns missatges detectats per la UDEF, dels quals segons el magistrat "es desprèn que, per accedir a l’operativa de compravenda de petroli, els potencials compradors han de canalitzar necessàriament la gestió a través de la xarxa d’influència articulada, que han de dirigir-se a José Luis Rodríguez Zapatero".
Així, "identifiquen Delcy Rodríguez ("La Dama") com la persona que controla l’assignació dels vaixells: "La Dama és la que gestiona l’assignació directa dels barcos", diu la interlocutòria. Es destaca que els missatges interceptats posen de manifest "la participació i influència determinant de Zapatero".Així, "identifiquen Delcy Rodríguez [‘La dama") com la persona que controla l’assignació dels vaixells: "La Dama és la que maneja l’assignació directa dels barcos", diu la interlocutòria, en què després es destaca que els missatges interceptats posen de manifest "la participació i influència determinant de Zapatero, que disposa d’accés directe a persones situades en els més alts nivells de responsabilitat política".
Per als investigadors, que els interlocutors de la trama de Zapatero escriguessin "hem de tenir clar què oferirem. Aquesta és una empresa que depèn del Partit Comunista Xinès" revela la participació "d’actors de rellevància estatal en l’operativa del negoci, cosa que reforça la conclusió que l’activitat descrita transcendeix de molt l’àmbit propi d’una transacció mercantil ordinària" Para els investigadors, que els interlocutors de la trama de Zapatero escriguessin "hem de tenir clar què oferirem. Aquesta és una empresa que depèn del Partit Comunista Xinès", revela la participació "d’actors de rellevància estatal en l’operativa del negoci, reforçant la conclusió que l’activitat descrita transcendeix amb molt l’àmbit propi d’una transacció mercantil ordinària".. La interlocutòria posa de manifest que Zapatero va intervenir també en "operacions internacionals d’alt valor econòmic, com ara les relatives al mercat de l’or i a la compravenda d’accions o divises".D’altra banda, l’auto posa de manifest que Zapatero intervé en altres "operacions internacionals d’alt valor econòmic, com les relatives al mercat de l’or i la compravenda d’accions o divises".
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols