Zapatero i Martínez esborraven els missatges sobre la seva activitat
C. G. / T. C. F.
La interlocutòria en què el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama imputa organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i altres delictes a José Luis Rodríguez Zapatero dedica un epígraf a l'operativa que l'expresident i el seu amic Julio Martínez Martínez, propietari de l'empresa Anàlisi Rellevant, van desplegar per ocultar les seves activitats il·lícites. Segons el magistrat, "adopten conductes dirigides a evitar que s'estableixi una vinculació directa amb l'activitat il·lícita" com l'esborrament de les cadenes de correus electrònics entre els assistents d'un i l'altre.
També per ocultar la vinculació entre tots dos no es feia constar la presència de Julio Martínez Martínez a la sala d’autoritats de l’aeroport de Madrid Barajas, tal com va indicar el col·laborador Cristóbal Cano a la secretària personal de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, en un dels correus analitzats. "M’indica Julio que sortirà amb el president, però que habitualment no ho fan constar. Espero haver-me explicat", detalla la resolució.
A més, Julio Martínez eliminava de manera sistemàtica alguns dels missatges que escrivia a Rodríguez Zapatero. Un dels exemples citats pel jutge és la conversa mantinguda amb Domingo Amaro Chacón, responsable de l'empresa també implicada per canalitzar fons a l'expresident espanyol Intel·ligència Prospectiva –registrada aquest dimarts– que inclou mencions expresses com a "president, li reporto les novetats", figurant tant en la introducció del missatge com en l'acabament: "President, ens mantenim atents a les seves indicacions sobre aquest assumpte", s'afegia en aquesta cadena de missatges el destinatari últim dels quals era Rodríguez Zapatero.
Segons remarca el jutge Calama, el contingut d'aquest missatge, independentment de les referències de "president", transcendeix del merament empresarial, ja que reflecteix la ressenya d'acords, decisions, i compromisos de responsabilitat. En aquesta conversa, poc després, Domingo Amaro Chacón explica els negocis i reenvia un missatge d'un altre xat, incorporant-lo a la conversa i expressant-se en els mateixos termes: "Estem totalment d'acord President".
