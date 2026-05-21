Albares condemna les vexacions als detinguts de la Flotilla
El ministre de Seguretat d’Israel va publicar un vídeo en el qual s’humilia els activistes
Gemma Casadevall
Les imatges difoses ahir pel ministre de Seguretat Nacional israelià, Itamar Ben Gvir, vexant els activistes de la Flotilla Global Sumud detinguts ha provocat la indignació en els governs d’Espanya, Itàlia i França, que van coincidir a reclamar el seu alliberament immediat i a exigir explicacions al Govern de Tel-Aviv, el primer ministre del qual, Benjamin Netanyahu, també va expressar la seva incomoditat per la gravació.
"He vist un vídeo monstruós, inhumà i indigne on membres de la Flotilla (de Gaza) eren tractats injustament i de manera humiliant per un ministre israelià i per la policia. Entre ells hi ha els espanyols i espanyoles de la Flotilla [...]. És un tracte abominable, indigne i exigeixo disculpes públiques a Israel". Amb aquestes paraules va anunciar el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, la seva decisió de convocar l’encarregada de negocis d’Israel, Dana Erlich, la màxima representant d’aquest país a Espanya.
Les declaracions d’Albares es van produir després d’una reunió de treball mantinguda a Berlín amb el seu homòleg d’Alemanya, Johann Wadephul. El Govern del canceller Friedrich Merz manté la línia de la màxima cautela respecte a Israel al·legant raons de "responsabilitat històrica" pels milions de jueus morts en l’Holocaust nazi. El Govern germànic ha deixat en mans del seu ambaixador a Israel, Steffen Seibert, una lleu reprimenda. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va qualificar d’"inacceptables" les imatges.
En el vídeo al qual va al·ludir Albares, que va ser divulgat pel mateix Ben Gvir a X, apareixen activistes de la Flotilla emmanillats i arrossegats per terra, en un barco militar, després de ser capturats en aigües internacionals. El ministre els rep eufòric i triomfant a terra, mentre se’ls obliga a avançar amb el cap cot, entre bromes donant-los la "benvinguda".
