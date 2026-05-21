El cap de la Casa Blanca assistirà al juny a la cimera del G7 a França / SAMUEL CORUM / CONTACTO / EUROPA PRESS

Leticia Fuentes

París

El president dels Estats Units, Donald Trump, assistirà a la cimera del G7 que tindrà lloc del 15 al 17 de juny a la ciutat balneària francesa d’Évian-les-Bains, al costat del llac Léman, segons va confirmar ahir un funcionari de la Casa Blanca.

La presència de Trump fins ara no estava confirmada i és de les més esperades en una cimera que durarà tres dies, i on el tema principal serà la guerra a l’Iran i el bloqueig de l’estret d’Ormuz, però també el conflicte a Ucraïna. S’espera que els líders del grup d’economies avançades –elCanadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units– es reuneixin durant tres dies.

La trobada, no obstant, no estarà exempta de tensions. Recentment, Trump es va burlar de Macron, durant un dinar privat a la Casa Blanca, mentre criticava els aliats de l’OTAN per la seva negativa a afegir-se a la guerra contra l’Iran. "Vaig trucar a França, a Macron, la dona del qual el tracta extremadament malament. Encara s’està recuperant d’un cop a la mandíbula", va afirmar el president nord-americà entre rialles. Uns comentaris que no van agradar gens ni mica al palau de l’Elisi.

