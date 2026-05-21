Els EUA imputen Raúl Castro per la mort de quatre nord-americans
Marco Rubio proposa a Cuba eleccions lliures i el replegament dels militars del control de l’economia a canvi d’una nova relació
Abel Gilbert
Quan falten poques setmanes per complir els 95 anys en una illa a les fosques, Raúl Castro és testimoni d’un ensorrament que no estava en els seus plans: el que en algun moment es va conèixer com la Revolució Cubana es desfà com un gelat sota l’implacable sol del tròpic. L’obra que va tenir el seu germà Fidel com a gran escultor agonitza enmig de les penúries internes derivades de l’esgotament d’un model que sempre va ser econòmicament dependent, amb l’agreujant de la inèdita pressió dels Estats Units. El Departament de Justícia va decidir imputar-lo per la seva responsabilitat en la demolició de dues avionetes civils de l’organització Hermanos al Rescate, amb seu a Miami, el 24 de febrer de 1996. Van morir quatre cubano-americans.
La possible analogia amb el que li va passar a Nicolás Maduro salta a la vista. Sis anys enrere, sota l’anterior Govern de Donald Trump, un tribunal dels EUA el va acusar d’estar vinculat amb el narcotràfic. Va ser una de les causes que va justificar la intervenció militar del 3 de gener. Cuba no és Veneçuela, però les semblances són inocultables.
Un àudio inculpatori
Entre els fonaments de l’acusació de l’home que es va retirar formalment dels assumptes de Govern el 2018 però continua sent igual de determinant en els temes clau, hi ha un àudio del juny de 1996 en què Raúl, encara ministre de les Forces Armades Revolucionàries, explicaria com es va ordenar la demolició dels avions: "Deia que provin de tombar-los a dalt del territori, però ells entraven a l’Havana i se n’anaven... Bé, tombin-los al mar quan apareguin". La transcripció de la cinta, d’11 minuts i 32 segons, va ser publicada dues dècades enrere pel periodista Wilfredo Cancio a El Nuevo Herald.
Paral·lelament a aquesta imputació, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va oferir ahir a Cuba una cosa que en principi les seves autoritats no semblen disposades a complir: una "nova relació" bilateral precedida per eleccions lliures i un replegament dels militars en el control de l’economia. Rubio va parlar al "poble cubà" en espanyol, la llengua dels seus pares, que van anar a Miami abans de 1959, l’any del triomf revolucionari. "La raó per la qual es veuen obligats a sobreviure 22 hores al dia sense electricitat no es deu a un bloqueig petroler per part dels Estats Units. El "veritable" motiu de la falta d’electricitat, combustible i aliments és, segons el cap de la diplomàcia dels EUA, "perquè els que controlen el seu país han saquejat milers de milions de dòlars, però res ha sigut utilitzat per ajudar el poble".
Al seu torn, Donald Trump va descartar que els EUA es preparin de moment per a una "escalada" militar contra Cuba i va anunciar que "aviat" farà un anunci sobre el bloqueig petroler que Washington va imposar a l’illa a mitjans de gener. "No descansarem fins que el poble de Cuba recuperi la llibertat", va afegir.
