Els socis de l’Executiu rebaixen el seu suport a l’imputat
Ana Cabanillas
La interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama en què imputa l’expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero va caure com una bomba de rellotgeria entre els socis de Govern. "No pinta bé la interlocutòria", va admetre la secretària general de Podem, Ione Belarra, a la seva arribada al Congrés, un dia després que el partit denunciés l’existència de lawfare. Una denúncia que també van llançar en un primer moment des de Sumar, on ara rebaixen les seves acusacions.
Enrique Santiago, portaveu adjunt del grup que apuntava a una persecució judicial, va rebaixar el seu discurs després de conèixer la interlocutòria i va advertir: "Si s’han cobrat quantitats per qüestions polítiques, això és delicte". La diputada de Compromís Águeda Micó va admetre que "no està tan clar que això sigui lawfare".
"Això és una merda"
No obstant, el canvi més dràstic sobre aquest assumpte va arribar per part d’ERC. El seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, va ser una de les veus que més van defensar dimarts Zapatero després de conèixer-se la seva imputació, assegurant que el PP li tenia "mania", apuntant de nou a una fixació per part de la judicatura. La marxa enrere en els seus arguments després de conèixer la interlocutòria d’imputació es va fer evident ahir, quan a la seva arribada al Congrés va admetre que l’escrit judicial està "molt ben escrit", admetent la validesa que no li va donar inicialment.
Rufián va exigir explicacions al Govern, assegurant que la qüestió "mereix una resposta". El republicà va mostrar la seva afinitat cap a l’expresident socialista apel·lant a la seva mediació per a la concessió d’indults als líders independentistes. "Nou dels nostres són al carrer en part per ell, però també tinc ulls a la cara", va afirmar. "Si això és veritat, és una merda. Si això és mentida, és una merda encara més gran que hem vist moltes vegades, massa vegades. Però mereix una resposta".
