Esquerra Republicana
Rufián posa condicions a ERC per tornar a ser candidat i alhora s’ofereix a liderar un nou espai d’esquerra a Espanya
Es presenta «disposat» a liderar un nou espai d’esquerres en les pròximes eleccions generals
El dirigent republicà afirma que «si estiguéssim davant la Gürtel del PSOE seria coherent carregar-nos al Govern»
Luis Ángel Sanz
El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit públicament al seu partit que no es presentarà en les seves llistes «si no hi ha unes condicions», que no ha aclarit. «Jo no em presentaré per ERC si no hi ha unes condicions. Tothom ho sap i les converses són les que són. Els pròxims quatre anys seran durs i si no es donen una sèrie de condicions, jo no hi seré, me n’aniré a casa meva».
En un col·loqui celebrat al Club Siglo XXI de Madrid, Rufián ha tornat a insistir en la seva proposta d’unió de l’esquerra sobiranista de Catalunya o Euskadi amb les formacions d’esquerra de la resta de l’Estat «província a província i amb la calculadora a la mà», malgrat que ERC rebutja aquesta proposta. A més, per primera vegada s’ha ofert expressament a encapçalar aquesta coalició d’esquerres: "Si yo puedo ayudar a que haya una esperanza de unión de las formaciones soberanistas y las fuerzas de izquierda siendo yo el cabeza de lista, p'alante", ha remachado, "si mi presencia puede ayudar, yo estoy dispuesto. Per descomptat».
Però quan se li ha tornat a preguntar per les condicions que reclama per encapçalar la candidatura d’ERC i si estan relacionades amb aquesta possible unió de les esquerres, ha dit que no: «Necessito una sèrie de condicions que el meu partit sap i no té res a veure amb tot el que estem parlant, té a veure amb el grup parlamentari». Fonts d’ERC expliquen que Rufián està negociant les llistes dels candidats que aniran al Congrés i que si no arriba a un acord, ell no serà el candidat.
Rufián ha reivindicat l’impuls que estan tenint les forces d’esquerres «arrelades al territori», com la Chunta Aragonesista a l’Aragó o Endavant Andalusia en les eleccions de diumenge passat, del candidat del qual, José Ignacio García, ha elogiat la seva campanya com a exemple del missatge que ha d’adoptar l’esquerra.
La imputació de Zapatero
Quant a la imputació de l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, Rufián ha assegurat que veuria «coherent» "carregar-se al Govern en cas que la investigació es convertís en "la Gürtel del PSOE". «Si nosaltres ens carreguem un Govern per la Gürtel, ens semblaria coherent fer el mateix si estiguéssim davant una Gürtel del PSOE», ha asseverat al Club Siglo XXI.
Tot seguit, ha aclarit en primer lloc que «la decisió no seria exclusivament meva». I que aquesta decisió es prendria només en el cas que es demostrés que hi ha hagut finançament il·legal del PSOE, una cosa que, de moment, no es desprèn de la investigació de l’Audiència Nacional. «Nosaltres no demanarem eleccions fins que hi hagi un cas de finançament il·legal del PSOE perquè l’alternativa és infinitament pitjor», ha aclarit, amb referència a una possible coalició del PP i Vox.
Fins i tot en el cas que es demostri que Zapatero hagi comès delictes i fins i tot si fos condemnat, això no li semblaria suficient per deixar caure l’Executiu de Pedro Sánchez perquè l’expresident no té ara «relació amb el Govern o amb el Consell de Ministres». A més, Rufián considera que «l’alternativa al Govern del PSOE seria infinitament pitjor».
La interlocutòria "és fotuda"
Rufián ha explicat que el seu canvi d’opinió en 24 hores sobre la imputació de Zapatero és producte d’haver llegit la interlocutòria del jutge José Luis Calama «fins a 15 vegades». Dimarts, quan va esclatar el cas, el portaveu republicà va denunciar un nou cas de lawfare. Però avui ja s’ha referit a la interlocutòria en termes seriosos perquè «és fotut», malgrat que per a ell, Zapatero «continua sent un referent, un tòtem de l’esquerra» i vol creure que «és absolutament innocent».
Preguntat per la possibilitat que el PP presenti una moció de censura instrumental, per convocar eleccions, el diputat independentista s’ha permès donar un consell a Alberto Núñez Feijóo: que «torni a trucar a la cúpula de Junts per Catalunya» perquè «ara és l’únic que pot decantar la balança». Rufián ha donat a entendre que el president del PP ja va temptar Junts perquè recolzés una moció de censura: «Si jo fos Feijóo, ara tornaria a trucar a la cúpula de Junts i els diria ‘Lo que hem parlat, p’alante».
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix