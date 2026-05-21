ERC manté Rufián com a candidat malgrat la seva disposició a liderar un nou espai d’esquerres

Quim Bertomeu
Les relacions entre Gabriel Rufián i la direcció d’ERC s’enrareixen cada dia que passa, però ara per ara la corda continua sense trencar-se. El líder dels republicans a Madrid va contemplar dimecres la idea de liderar un front d’esquerres malgrat que el seu partit rebutja una operació així. Va ser un pas més en l’estira-i-arronsa que manté des de fa mesos amb la cúpula de la seva organització. Malgrat el nou xoc, Junqueras i el seu equip continuen confiant en ell com a candidat per a les pròximes eleccions generals. Això sí, com a candidat amb les sigles d’ERC, no amb cap altra fórmula.
Les paraules de Rufián pronunciades en una conferència a Madrid van retrunyir amb tanta força que el mateix dimecres a la nit ja van tenir resposta de la direcció d’ERC. Va ser el portaveu dels republicans, Isaac Albert, que va replicar que entén la defensa que fa Rufián d’un front d’esquerres, però va assegurar que «no suma». L’executiva republicana continua pensant que la millor fórmula per frenar l’ascens de l’extrema dreta és que les «esquerres sobiranistes» com ERC es presentin lluint les seves sigles i no dissolent-se en coalicions. Va posar com a exemple Endavant Andalusia, que ha aconseguit uns bons resultats, tot i que no ha aconseguit frenar la victòria del PP ni el paper decisiu de Vox per a la governabilitat.
Rufián és un actiu clau per anar molt més enllà de les fronteres i els límits que té ERC
Constatada la clara diferència de percepcions entre Rufián i la direcció del seu partit, Albert va insistir que això no ha de ser un obstacle perquè el portaveu al Congrés torni a liderar ERC en les pròximes generals. «Rufián és un actiu clau per anar molt més enllà de les fronteres i els límits que té ERC. Per nosaltres és el millor candidat possible a les eleccions [generals]», va exposar en una entrevista a TV-3. Aquest dijous, en declaracions a Ràdio 4, el secretari general adjunt, Oriol López, ha insistit en la mateixa idea: «ERC liderarà a Catalunya, amb Gabriel Rufián, un projecte que pot ser molt més ampli».
Canvis en el grup parlamentari
La conferència de Rufián a Madrid va deixar un altre problema flotant en l’ambient. En un moment donat va exposar que per tornar a ser candidat d’ERC s’havien de complir «una sèrie de condicions» que no va precisar, però que tenen a veure amb el seu actual equip al Congrés. «Necessito una sèrie de condicions que el meu partit sap i no té res a veure amb tot el que estem parlant, té a veure amb el grup parlamentari», va dir
Aquestes paraules deixen entreveure una cosa que des de fa mesos s’intueix i és que no té la millor de les relacions amb alguns dels seus companys d’escó. Albert, portaveu del partit, va evitar polemitzar sobre aquest assumpte i es va mostrar disposat a satisfer les demandes del seu diputat. «Si el problema és aquest, segur que arribarem a un acord perquè se senti com més còmode millor», va dir.
El problema és que les paraules de Rufián no han agradat a alguns membres del partit. Per exemple, un dels exaspirants a liderar ERC en l’últim congrés, Xavier Godàs, ha manifestat el seu disgust pel fet que la cúpula del partit no l’hagi corregit immediatament. «No entenc per què la direcció no defensa la feina i el compromís del grup parlamentari d’ERC a Madrid davant el menyspreu del seu cap de files», ha escrit a X.
El xoc entre Rufián i la direcció no és nou ni definitiu, però cada dia que passa sembla més a prop d’entrar en un punt de no retorn que de reconduir-se. Si hi haurà més episodis només ho sap Rufián. La direcció vol que torni a ser el candidat, però només si és amb les sigles d’ERC.
