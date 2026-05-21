Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

El Govern ja condiciona el suport a Zapatero a l’avanç de la investigació

L’estat d’ànim és de "xoc", segons coincideixen membres de l’Executiu després d’analitzar la interlocutòria, tot i que continuen apel·lant a la falta de proves documentals

Alberto Núñez Feijóo, ahir durant la seva intervenció. | JOSÉ LUIS ROCA

Alberto Núñez Feijóo, ahir durant la seva intervenció. | JOSÉ LUIS ROCA

Iván Gil

Madrid

El Govern va traslladar dimarts la seva plena confiança en la "innocència" de José Luis Rodríguez Zapatero després de conèixer-se la seva imputació. Va ser sense conèixer la interlocutòria on es detallen els indicis pels quals se li imputen quatre delictes en el cas del rescat de l’aerolínia Plus Ultra i sense escoltar les explicacions de l’expresident. Ahir, una vegada analitzada amb calma la interlocutòria del jutge José Luis Calama, es va mantenir el suport, com va expressar el mateix Pedro Sánchez des de la tribuna del Congrés, però amb una mica menys d’èmfasi. En privat, a més, van començar a deixar-se sentir algunes matisacions. El suport se circumscriu al que se sap ara per ara. Es condiciona així a l’aparició de més proves, que segons aquest primer escrit consideren no concloents ni delictives.

Segons la seva lectura, en la interlocutòria no s’inclouen proves documentals que incriminen Zapatero en tràfic d’influències. Diuen que tampoc es constata que participés d’un entramat societari. Tot això reconeixent que la investigació és "embrionària" i deixant la porta oberta a un canvi de posició. Al contrari del que es va apuntar en un primer moment, en el Govern ningú comparteix la idea que aquest cas es tracti d’una guerra bruta judicial o lawfare, més enllà de criticar que es miri més amb lupa els dirigents d’un determinat color polític.

Notícies relacionades

Més que confiar cegament en l’honorabilitat d’una figura totèmica per al socialisme espanyol, principalment per a l’anomenat sanchisme, sembla que es vol confiar. Del clàssic "posar la mà al foc" s’ha passat a demanar temps que avanci la investigació per comprovar en què queda el cas. També al que digui l’expresident socialista en la seva citació davant el jutge el pròxim 2 de juny. L’estat d’ànim és de "xoc", segons coincidien a resumir ahir diverses veus del Govern.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  6. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
  7. Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
  8. Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix

Habitatge, mobilitat i educació: totes les claus del pacte Govern-Comuns per als pressupostos

Habitatge, mobilitat i educació: totes les claus del pacte Govern-Comuns per als pressupostos

El 83% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad y un 19% le otorga un sobresaliente

El 83% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad y un 19% le otorga un sobresaliente

Qui és qui en la trama Plus Ultra?

Qui és qui en la trama Plus Ultra?

El Barça celebra la Lliga amb un sopar a Castelldefels per tot el que val: Laporta aclamat, Araujo tenyit de blau, Lamine amb la seva nova parella...

El Barça celebra la Lliga amb un sopar a Castelldefels per tot el que val: Laporta aclamat, Araujo tenyit de blau, Lamine amb la seva nova parella...

La Pobla de Claramunt busca apropar l’hàbit cultural als seus habitants

La Pobla de Claramunt busca apropar l’hàbit cultural als seus habitants

Els activistes de la Flotilla denuncien "violència extrema, humiliacions sexuals i lesions" per part d'Israel

Els activistes de la Flotilla denuncien "violència extrema, humiliacions sexuals i lesions" per part d'Israel

El Govern i els Comuns signen avui un acord i Illa s’assegura l’aprovació dels pressupostos del 2026

El Govern i els Comuns signen avui un acord i Illa s’assegura l’aprovació dels pressupostos del 2026

Els forenses creuen que no es pot jutjar Negreira per la seva demència

Els forenses creuen que no es pot jutjar Negreira per la seva demència
Tracking Pixel Contents