El Govern ja condiciona el suport a Zapatero a l’avanç de la investigació
L’estat d’ànim és de "xoc", segons coincideixen membres de l’Executiu després d’analitzar la interlocutòria, tot i que continuen apel·lant a la falta de proves documentals
Iván Gil
El Govern va traslladar dimarts la seva plena confiança en la "innocència" de José Luis Rodríguez Zapatero després de conèixer-se la seva imputació. Va ser sense conèixer la interlocutòria on es detallen els indicis pels quals se li imputen quatre delictes en el cas del rescat de l’aerolínia Plus Ultra i sense escoltar les explicacions de l’expresident. Ahir, una vegada analitzada amb calma la interlocutòria del jutge José Luis Calama, es va mantenir el suport, com va expressar el mateix Pedro Sánchez des de la tribuna del Congrés, però amb una mica menys d’èmfasi. En privat, a més, van començar a deixar-se sentir algunes matisacions. El suport se circumscriu al que se sap ara per ara. Es condiciona així a l’aparició de més proves, que segons aquest primer escrit consideren no concloents ni delictives.
Segons la seva lectura, en la interlocutòria no s’inclouen proves documentals que incriminen Zapatero en tràfic d’influències. Diuen que tampoc es constata que participés d’un entramat societari. Tot això reconeixent que la investigació és "embrionària" i deixant la porta oberta a un canvi de posició. Al contrari del que es va apuntar en un primer moment, en el Govern ningú comparteix la idea que aquest cas es tracti d’una guerra bruta judicial o lawfare, més enllà de criticar que es miri més amb lupa els dirigents d’un determinat color polític.
Més que confiar cegament en l’honorabilitat d’una figura totèmica per al socialisme espanyol, principalment per a l’anomenat sanchisme, sembla que es vol confiar. Del clàssic "posar la mà al foc" s’ha passat a demanar temps que avanci la investigació per comprovar en què queda el cas. També al que digui l’expresident socialista en la seva citació davant el jutge el pròxim 2 de juny. L’estat d’ànim és de "xoc", segons coincidien a resumir ahir diverses veus del Govern.
