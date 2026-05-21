Investigació a Zapatero
El jutge Calama bloqueja comptes de l’expresident Zapatero
El jutge que li atribueix indiciàriament tràfic d’influències i blanqueig en relació amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra obre peça separada de mesures cautelars
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat el bloqueig de comptes de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero en el marc de la trama investigada per l’ús indegut del rescat a l’aerolínia Plus Ultra, han confirmat fonts jurídiques. En la interlocutòria a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, amb data d’aquest dimecres, s’assenyala expressament que es va acordar el «bloqueig de diversos comptes bancaris» i es forma peça separada de mesures cautelars. La mesura havia estat sol·licitada per la Policia perquè s’executés el mateix dia en què es van produir els escorcolls, segons han confirmat fonts de la investigació.
En la resolució en què se citava Zapatero per declarar com a investigat el passat 2 d’abril, el jutge Calama autoritzava els agents de la UDEF a transferir els fons (en format criptomoneda) de les carteres virtuals a altres carteres que en permetin l’assegurament i el control per part de la força policial actuant. I permetia, en aquest sentit, que els uniformats bloquegessin «els comptes que es localitzin en plataformes d’intercanvis de criptoactius» o que duguessin a terme «les actuacions que resultin necessàries per a l’assegurament dels fons trobats».
El magistrat va donar dimarts passat un fort impuls a la investigació d’aquest cas, que li havia arribat per inhibició d’un jutjat d’instrucció de Madrid, i va atribuir mitjançant una interlocutòria imputar l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumptes delictes d’organització criminal, tràfic d’influències, blanqueig de capitals i delictes annexos.
Aquell mateix dia es va escorcollar la oficina de l’expresident, situada just davant de la seu socialista del carrer madrileny de Ferraz, i també diverses empreses. Concretament, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policia registra des de passades les nou i mitja d’aquest matí el despatx de l’expresident i les mercantils Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva i l’empresa de les filles de Zapatero, Whathefav S.L.
