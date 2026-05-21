Julio Martínez va acumular cinc empreses per canalitzar comissions de Plus Ultra
L’amic de Zapatero va aconseguir el control de les societats en 14 dies, un mes després que l’aerolínia entrés en el programa de rescats
Juan José Fernández
L'empresari i comissionista alacantí Julio Martínez Martínez, que és el, centre de les indagacions policials del cas de tràfic d'influències, blanqueig, falsedat documental, apropiació indeguda i organització criminal que té com a investigat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, va acumular al seu nom el control de cinc empreses en 14 dies laborables del 2021. Va ser un mes després que l'aerolínia Plus Ultra aconseguís, després de contractar la mediació de Martínez, entrar al programa de rescats del Govern.
Són societats instrumentals inscrites a noms de familiars. Tant moviment registral en tan poc temps és part del complex entramat de societats que ha compost la UDEF, la unitat de la Policia Nacional que investiga el cas per a l'Audiència Nacional.
Les cinc empreses de què es va apoderar aquells dies estan en "un entramat societari complex, nodrit de societats instrumentals mancades d'activitat real" de què parla el jutge José Luis Calama a les diligències. La UDEF ha pogut anotar en la seva investigació elevada al jutge una creació d'empreses per Martínez entre el 2020 i el 2024: va acabar controlant 39 societats; 20 estan inactives.
Sense activitat
Tres de les cinc que va aconseguir controlar l'amic de Zapatero en aquelles dues intenses setmanes del 2021, han atret l'atenció de la Policia, també estan sense activitat. No obstant, no van deixar de córrer els diners per elles: "Els consta un important moviment en comptes bancaris", diu la interlocutòria. És una de les fantasmagories societàries d'aquest cas.
La ratxa d'anades i vingudes al Registre Mercantil de Julio Martínez el 2021 va començar el 26 d'abril. El mitjancer, apartant el seu germà Manuel, aconsegueix el control de Rentas Emeritenses SL, una d'aquestes societats inactives a les quals la Policia ha detectat moviment de diners.
L'endemà, un dimarts, Rafael Martínez, un altre membre de la família, li passa el control de l'SL Agropecuaria Lucena. Domiciliada a l'habitatge familiar de Petrer (Alacant), la firma és una de les que han sigut utilitzades per Julio Martínez per fer pagaments a Whathefav, l'empresa de les filles de Zapatero: 20.993 euros. Agropecuaria Lucena va ser objecte d'un primer registre de la UDEF el 12 de desembre del 2025.
Els moviments registrals es reprenen uns quants dies després. El 10 de maig, Julio Martínez pren del seu germà Manuel Afitta SL i Afitta Capital, societats alacantines inscrites per a la venda de finques. En el cas de la primera, serveix a l'entramat del cas Plus Ultra com a generadora de factures i suport documental per a la canalització dels fons que lliurava l'aerolínia a d'altres societats.
Martínez es fa administrador únic d'aquesta societat clau en la seva operativa un dilluns. El dijous 13, també traient el control a Manuel Martínez, es converteix en l'administrador únic de Zenzap SL. Només té 15.000 euros desemborsats i està inactiva, però la investigació policial li atribueix un altre moviment en comptes corrents, com una de les canonades per a la canalització de les comissions de Plus Ultra.
Martínez va afegir aquestes societats al seu entramat una vegada que Plus Ultra va aconseguir el que buscava al contractar els seus serveis. El préstec de 53 milions d'euros públics va arribar a l'aerolínia el 18 de març del 2021.
La companyia aèria de capital veneçolà va reaccionar quan el Govern va aprovar el FASEE (Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques) per a ajuts després de la pandèmia. Plus Ultra, amb un 0,1% de quota de mercat, no era precisament estratègica, però tot just publicar el Govern els criteris de concessió dels seus ajuts el 24 de juliol del 2020, va contractar la principal societat de Julio Martínez, Análisis Relevante, a la recerca d'influència davant l'Executiu.
Va ser el 30 de juliol, sis dies després de la publicació oficial. Set mesos més tard, Martínez anunciava als seus clients que tenien concedit el préstec públic... fins i tot abans que el gestor del fons, el 2 de març del 2021, fes oficial la concessió de l'ajuda. Segons la interlocutòria del jutge, Análisis Relevante "és la mercantil que rep més ingressos de tott l'entorn societari sota control de Julio Martínez (959.798,62 euros en el període 2020-2025), dels quals 301.290 tenen origen en Plus Ultra".
