Un jutge allunyat dels focus
De perfil discret, Calama va arxivar amb "frustració" la causa sobre el presumpte espionatge amb Pegasus a Sánchez i va descartar terrorisme en la gran apagada.
C. G. / T. C. F.
José Luis Calama, el jutge que ha imputat formalment per primera vegada en democràcia un expresident del Govern, no és dels més veterans a l'Audiència Nacional. Va arribar a aquest jutjat el desembre del 2018, procedent d'un òrgan d'instrucció de Madrid, per substituir un històric de la casa, Fernando Andreu.
De perfil discret i allunyat dels focus mediàtics – és complicat fins a trobar una fotografia seva – es desconeix la sensibilitat política i tampoc havia firmat fins al moment resolucions que passessin immediatament a ser analitzades (o fins i tot qüestionades) des de sectors polítics com ha sigut la que atribueix indiciàriament diversos delictes greus a José Luis Rodríguez Zapatero.
En tot cas, al seu jutjat ja havien recaigut causes de rellevància política com el presumpte espionatge amb Pegasus al president del Govern i, més recentment, una investigació sobre la gran apagada de l'abril de l'any passat que va acabar rebutjant qualsevol origen terrorista. En realitat, el cas Plus Ultra no li hauria d'haver correspost a ell sinó al seu company Ismael Moreno, el jutge del cas Koldo, que es va haver d'apartar per tenir relació personal amb un dels suposadament implicats.
En la causa per espionatge, potser la més mediàtica que li havia tocat instruir fins que va rebre la investigació sobre el rescat a la companyia Plus Ultra, va indagar sobre la infecció amb un programa informàtic al qual en teoria únicament tenen accés els Governs als telèfons del mateix president de Govern i alguns dels seus ministres.
Calama va haver d'arxivar-la, però no va tenir objecció a manifestar en les seves resolucions, negre sobre blanc, la seva "frustració" per la callada per resposta que va donar Israel a les comissions rogatòries que va cursar per poder aclarir aquest assumpte.
Processament de Cryptospain
Expert en assumptes de naturalesa econòmica, el mes de desembre passat el jutge va processar per idear una estafa piramidal a l'empresari conegut a les xarxes com 'Cryptospain', que va confessar haver entregat 100.000 euros a l'eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez en el que ja s'investiga com un presumpte finançament irregular del partit. Es va acabar la festa.
Hi ha poques imatges públiques de Calama més enllà de les seves sortides i entrades al seu despatx a l'Audiència Nacional, però la seva tasca jurisdiccional li ha permès avançar també en causes amb important repercussió en l'àmbit financer, com que va finalitzar amb el processament de l'expresident del Banc Popular i Ángel Ron a la consultora Prive WaterhouseCoopers per delictes d'estafa a inversors.
També va portar fins a la banqueta els autors de l'atac cibernètic al Punt Neutre Judicial que va permetre que les dades més de mig milió de contribuents que van ser exfiltrats i posteriorment venuts. Són causes, com gairebé totes les que arriben a l'Audiència Nacional, de notòria rellevància pública, i que acrediten la seva experiència de cara a un procediment de la complexitat del qual esquitxa l'expresident Rodríguez Zapatero.
