Plus Ultra va aconseguir ajornar el deute amb la SS mentre optava al rescat
T. C. F. / C. G.
José Luis Rodríguez Zapatero es va reunir el 7 de setembre del 2020 amb el llavors titular del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, actual governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, mentre Plus Ultra negociava el seu deute amb la Seguretat Social, segons especifica la interlocutòria d'imputació de l'expresident del Govern socialista. Aquesta aerolínia necessitava resoldre aquest problema, ja que un dels requisits que havien de complir per poder optar al rescat de 53 milions de l'Executiu era el d'"trobar-se al corrent el 31 de desembre del 2019 en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social".
El jutge que instrueix la causa Plus Ultra a l’Audiència Nacional, José Luis Calama, revela que al telèfon de Koldo García Izaguirre, que aleshores era assessor del ministre de Transport, José Luis Ábalos, es va trobar un missatge que li va enviar el director de la Unitat d’Emergències del Ministeri de Transports, en el qual indicava: "Està Zapatero reunit ara mateix amb el ministre d’Inclusió i Seguretat Social al Ministeri de Treball".
L’agenda de Koldo
El jutge que instrueix la causa Plus Ultra a l'Audiència Nacional José Luis Calama, revela que al telèfon de Koldo García Izaguirre, el llavors assessor del ministre de Transport, José Luis Ábalos, es va trobar un missatge que li va enviar el director de la Unitat d'Emergències, Coordinació i Gestió de Crisi del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el qual deia textual deia textual: "Està Zapatero reunit ara mateix amb el ministre d'Inclusió i Seguretat Social al Ministeri de Treball", en al·lusió a Escrivá. De l'anàlisi de les evidències extretes de l'agenda de Koldo García s'inclou també "la celebració d'un dinar entre José Luis Ábalos i José Luis Rodríguez Zapatero".
El magistrat especifica que uns quants dies abans de la suposada reunió entre Escrivá i Zapatero, el 20 d'agost del 2020, Plus Ultra ja havia obtingut "un certificat d'estar al corrent de deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, malgrat que, en la informació obtinguda d'acord amb requeriment judicial dirigit a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), aquesta informa de l'existència d'un deute".
El deute ascendia a un import de 451.954 euros i comprenia un període des del juliol del 2017 fins al maig del 2020". Fonts de l'entorn d'Escrivá van desmentir La Sexta que la reunió amb Zapatero, que apareix al telèfon de Koldo García, s'hauria produït.
