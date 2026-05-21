El PP descarta la moció de censura per no treure el focus als dos líders socialistes
Feijóo manté la seva estratègia després de la imputació, centrada en la denúncia, però sense convocar manifestacions com en altres ocasions
Mariano Alonso Freire
Complerts quatre anys del seu desembarcament a Madrid procedent de la Xunta de Galícia, i viscuts des d’aleshores esdeveniments com l’amarga victòria en les eleccions del juliol del 2023 i l’esclat de diversos casos de corrupció que esquitxen el Govern, Alberto Núñez Feijóo va a poc a poc afinant el seu perfil i la seva estratègia per arribar a la Moncloa. En un final de curs polític que ha estat marcat, com se sabia per endavant, pel judici del cas mascaretes, el primer que ha afrontat l’exministre José Luis Ábalos i el seu estret col·laborador Koldo García, Feijóo va triar una estratègia una mica diferent de l’adoptada fins ara.
Lluny de convocar manifestacions, com va fer l’any passat després de la caiguda en desgràcia i empresonament d’un altre col·laborador de Sánchez, l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, va preferir continuar denunciant aquests casos, però al mateix temps i fins i tot en els dies assenyalats (sense anar més lluny, la primera declaració d’Ábalos davant la Sala Segona del Suprem) mantenir una activitat pública dedicada a fer oposició parlant de qüestions socials de rellevància per a la ciutadania, sigui la problemàtica de l’habitatge o les qüestions relacionades amb l’assetjament escolar a través de les xarxes socials.
Una vegada que ha esclatat l’escàndol de Zapatero, Feijóo no ha canviat de rumb i no té previst presentar una moció de censura. Un dels seus estrets col·laboradors explica de manera clara les raons d’aquesta actitud: "Això no s’aclareix en 48 hores, ni en una setmana, hem d’evitar l’ansietat. Ells [el Govern i el PSOE] tenen un viatge llarg". Per això, fonts de la direcció del PP diuen que continuaran posant el focus en les acusacions contra el que va ser cap de l’Executiu entre el 2004 i el 2011 i secretari general del PSOE (2000-2012), que ja no són només mediàtiques, sinó que tenen un llarg procés per davant, amb una primera cita davant el jutge el 2 de juny vinent. I també contra Sánchez, ja que sense ell, segons consideren, "Zapatero no hauria pogut delinquir", com va etzibar ahir Feijóo al mateix Sánchez en la sessió de control.
