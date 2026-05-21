Sánchez promet el "major desplegament" per a fer front als incendis i reclama "unitat" entre administracions
"El foc no pregunta qui governa ni entén de colors polítics", defensa el president espanyol
ACN - Redacció
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que enguany hi haurà el "major desplegament" per la campanya antiincendis i ha reclamat a les administracions "unitat i coordinació". En un acte aquest dijous a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid), el cap de l'executiu ha assegurat que Espanya necessita un "gran pacte nacional" davant l'emergència climàtica i ha insistit que el foc "no distingeix" entre administracions. "No pregunta qui governa ni entén de colors polítics", ha assegurat. El president ha dit que posaran "tots els mitjans que estiguin a l'abast" per reduir l'emergència i evitar que el foc cremi tantes hectàrees com l'any passat. Segons ha dit, la campanya antiincendis començarà l'1 de juny.
Sánchez ha explicat que el pla contra els incendis forestals incorpora “nous helicòpters, vehicles tot terreny, càmeres tècniques i sistemes avançats de vigilància” i que també s’ha actualitzat l’índex de perill d’incendis forestals per incloure informació sobre l’estat del sòl i la vegetació.
El president ha garantit que l'executiu vol reforçar la capacitat de resposta davant aquest tipus d’emergències, atès que cada vegada són “més virulentes, primerenques i difícils de controlar”. Així, ha defensat la prevenció i ha dit que posarà en marxa un pla educatiu en emergències que arribarà a “milers de centres escolars” per fomentar una cultura de prevenció i resposta davant situacions de risc.
El president ha fet una crida a un “gran pacte” d’Estat per afrontar l’emergència climàtica de manera “sostinguda i conjunta” i ha advertit que la batalla contra el foc es guanya "de manera conjunta i no des de la "confrontació ni la deslleialtat institucional". "No em cansaré de reivindicar a la resta d'administracions que seguim el mateix camí", ha dit Sánchez, que ha afegit que el pla unificarà criteris bàsics d'actuació entre autonomies.
